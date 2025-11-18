Juventude x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão 2025

Equipes chegam à 34ª rodada em situações opostas na tabela. Arte Pioneiro / Agência RBS

Com objetivos opostos no Brasileirão, Juventude e Cruzeiro entram em campo nesta quinta-feira (20) pela 34ª rodada. O duelo ocorre às 16h no Alfredo Jaconi e terá transmissão da Rádio Gaúcha Serra.

Enquanto o Juventude luta contra o rebaixamento, os mineiros (já garantidos na Libertadores 2026) não querem se distanciar dos líderes Flamengo e Palmeiras.

O Ju soma 32 pontos e está na 18ª colocação da tabela. A equipe de Thiago Carpini vem de duas vitórias consecutivas, fora de casa, sobre Sport (2 a 0) e Vasco (3 a 1). Já a Raposa está na 3ª posição, com 64 pontos, e vem de empate, em Belo Horizonte, com o Fluminense, em 0 a 0.

Prováveis escalações:

JUVENTUDE: Jandrei; Luan Freitas, Abner (Mandaca) e Marcos Paulo; Igor Formiga, Caíque, Peixoto, Nenê e Marcelo Hermes; Rafael Bilu e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Silva, Romero, Eduardo; Gabigol, Sinisterra e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim

Arbitragem para Juventude x Cruzeiro

Savio Pereira Sampaio-DF, auxiliado por Leila Naiara Moreira da Cruz-DF e Leone Carvalho Rocha-GO. Quarto árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho-CE. VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro-RN.

Onde assistir a Juventude x Cruzeiro

O Premiere anuncia a transmissão da partida;

O Futebol da Gaúcha será na Rádio Gaúcha Serra a partir das 15h nos 102.7 FM e no app de GZH, opção Serra.

Como chegam

JUVENTUDE

O zagueiro Rodrigo Sam recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Wilker Ángel, com lesão muscular na coxa, também será desfalque na zaga.

Recuperado de uma pancada na região lombar, o volante Caíque fica à disposição. Natã, de volta do DM, e Sforza, que não atuou contra o Vasco por questões contratuais, reforçam o elenco. O centroavante Gilberto permanece em tratamento de uma lesão na coxa.

CRUZEIRO

Os volantes Christian e Walace, o meia Matheus Pereira e o atacante Arroyo estão suspensos por terem recebido o terceiro cartão amarelo na partida contra o Flu. Somente Walace não tem sido titular na equipe de Léo Jardim;

O volante Lucas Silva retorna à equipe após cumprir suspensão. Já o zagueiro Fabrício Bruno deve retornar da Seleção Brasileira a tempo de enfrentar o Juventude. O lateral-direito Fagner e o volante Matheus Henrique voltaram a treinar com bola e devem reforçar o grupo em Caxias do Sul.