Juventude x Bahia: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Juventude e Bahia duelam a partir das 19h desta sexta-feira (28) no Alfredo Jaconi. Pela 36ª rodada do Brasileirão 2025, o Verdão quer evitar a queda à Série B nesta rodada, enquanto o Tricolor baiano tenta se manter no G-6.
Os gaúchos não vencem há duas rodadas e vêm de derrota para o São Paulo, por 2 a 1, na Vila Belmiro. A equipe de Thiago Carpini está em 19º lugar na tabela, com 33 pontos. Já o time de Rogério Ceni venceu o Vasco na última rodada e chegou aos 56 pontos, na quinta colocação.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
JUVENTUDE: Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Ewerthon (Reginaldo), Caíque, Mandaca, Nenê e Marcelo Hermes; Giovanny (Ênio ou Bilu) e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini
BAHIA: Ronaldo; Santiago Arias, Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Cauly); Ademir, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni
Arbitragem para Juventude x Bahia
Ainda não divulgada.
Onde assistir a Juventude x Bahia
O Premiere anuncia a transmissão da partida;
O Futebol da Gaúcha será no app de GZH opção Serra, a partir das 18h45min
Como chegam
Juventude
O lateral-direito Igor Formiga desfalca a equipe após a expulsão em Santos, diante do São Paulo. Jandrei retorna ao gol, após ficar de fora do duelo com o Tricolor por questões contratuais. Nenê e Alan Ruschel cumpriram suspensão e ficam à disposição de Thiago Carpini.
Já o meio-campista Peixoto e os atacantes Rafael Bilu e Gilberto são dúvidas. Com lesão de grau 2 na coxa, o zagueiro Wilker Ángel não deve atuar mais em 2025.
Bahia
O zagueiro Santiago Mingo, expulso diante do Vasco, cumpre suspensão. O meio-campista Michel Araújo sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e não joga mais neste Brasileirão. David Duarte e Mateo Sanabria estão entregues ao departamento médico; Ruan Pablo retorna da seleção brasileira do Mundial Sub-17.