Juventude trata jogo contra o Palmeiras como decisão: "Ninguém jogou a toalha"

Daniel Peixoto, volante do Juventude, deve ser novamente titular diante do Palmeiras. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O caminho do Juventude é repleto de dificuldades nesta temporada. Na dura missão de escapar do rebaixamento, o time alviverde encara neste domingo (2), às 18h30min, no Estádio Alfredo Jaconi, um desafio de peso: o Palmeiras, finalista da Libertadores e dono de um dos elencos mais fortes do continente.

Em meio à luta pela permanência na reta final do Brasileirão, cada jogo ganha uma importância ainda maior. O confronto em casa promete ser um teste de resistência, estratégia e esperança para os comandados do técnico Thiago Carpini.

— A gente vai enfrentar uma grande equipe no domingo. Sabemos que não vai ser um jogo fácil. No campeonato não tem nenhum jogo fácil. Temos a oportunidade agora contra o Palmeiras. Sabemos que nós temos capacidade de fazer um grande jogo. Estamos trabalhando o pensamento de que podemos fazer um grande resultado no domingo em casa — comentou o volante Daniel Peixoto.

Desde a 26ª rodada, o meio-campista Peixoto tem sido presença constante no Juventude, ganhando espaço sob o comando de Thiago Carpini e somando oito partidas consecutivas.

Em campo, ele representa mais do que técnica e entrega: carrega consigo a crença de quem já aprendeu a confiar, mesmo nos momentos mais difíceis — uma virtude que o Juventude, em sua luta contra o rebaixamento, precisa cultivar com urgência.

— Lá dentro é 11 contra 11. Temos que competir como a gente vem competindo. Temos totais condições de fazer um grande jogo com o apoio da nossa torcida. Ninguém aqui jogou a toalha. Temos bastante campeonato, bastante jogos. Então, vamos tratar esse jogo como uma final. O campeonato passa por esse jogo, não termina no domingo mas passa por ele. Então, a gente está concentrado, a vem trabalhando forte pra que possamos fazer um grande jogo — analisou o jogador, que tem feito uma função diferente para substituir Mandaca, que está machucado:

— Pra mim, tem sido bom, porque é uma posição que eu já joguei antes. É claro que por estar um tempo sem jogar nela, às vezes temos alguma dificuldade, mas o Carpini e a comissão deram a instrução para que eu pudesse fazer bem aquela função. Eu me senti bem, tanto no lado como de terceiro homem, e estou à disposição pra jogar em qualquer função. Eu sei que eu posso ajudar.

Desfalques

A cada rodada, o Juventude tem enfrentado uma série de desfalques. Para enfrentar o Palmeiras, não será diferente. A equipe terá ausências do zagueiro Marcos Paulo, que está suspenso após expulsão contra o Grêmio, enquanto o volante Jadson e o atacante Gabriel Taliari cumprem suspensão por acúmulo de cartões amarelos.

Além disso, o volante Mandaca sofreu uma lesão grau 2 no adutor da coxa esquerda, e o meia Lucas Fernandes segue em recuperação de um problema muscular.

— A gente vê, no dia a dia, a vontade de todos. Vemos a entrega no dia do treinamento. Eu creio quem entrar vai dar o seu melhor, pois a gente vem treinando muito forte. Independente de quem começa como titular, quem está no banco, quem não vai pro jogo, a gente tem uma unidade muito boa e isso faz com que possamos competir. Temos total confiança e sabemos que quem entrar vai dar o seu melhor — finalizou Peixoto.



