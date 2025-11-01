Esportes

No Jaconi
Notícia

Juventude trata jogo contra o Palmeiras como decisão: "Ninguém jogou a toalha"

Volante Peixoto defende que equipe alviverde tem condições de fazer um bom enfrentamento diante do finalista da Libertadores, neste domingo (2), às 18h30min, no Estádio Alfredo Jaconi

Eduardo Costa

Enviar emailVer perfil

Maurício Reolon

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS