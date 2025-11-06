Juventude quebra tabu na Ilha do Retiro, vence o Sport e respira na briga para sair do Z-4

Time gaúcho somou três pontos importantes na briga contra o rebaixamento. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O fim de um tabu de 26 anos e a segunda vitória fora de casa do Juventude no Brasileirão 2025. Na luta pela permanência na elite, o time alviverde bateu o lanterna Sport por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (5), pela 32ª rodada da competição nacional. Taliari e Ênio marcaram os gols da partida.

O resultado faz a equipe de Thiago Carpini chegar a 29 pontos, pulando para a 18ª colocação. Na próxima partida, o Ju terá novamente um compromisso fora de casa. Será diante do Vasco, sábado (8), às 18h, no Rio de Janeiro.

Com a manutenção de Nenê entre os titulares e Marcelo Hermes e Taliari como novidades na equipe, o Verdão desafiava um tabu de 26 anos sem vencer na Ilha do Retiro.

E o começo de jogo na casa dos pernambucanos foi com muitos erros de lado a lado e dificuldades para que os dois times finalizassem no gol adversário. A primeira chance foi do Sport, aos 10 minutos. Barletta recebeu do lado direito da área e bateu para boa defesa de Jandrei. Na resposta, no contra-ataque, Bilu acionou Nenê, que invadiu a área e bateu de pé direito para fora.

Aos 16 minutos, a primeira polêmica da partida. Taliari recebeu lançamento nas costas da defesa e saiu cara a cara com o goleiro Gabriel. Na finalização inicial, o ex-jogador do Ju fez a defesa. A bola sobrou para o atacante, que soltou um belo voleio. A bola acertou o travessão e entrou. O árbitro André Luiz Policarpo primeiro validou o gol. Instantes depois, entendeu que houve o choque do pé de Taliari no rosto de Gabriel e marcou falta.

Mesmo com o gol anulado, o Ju seguiu melhor na partida. Aos 27, Nenê recebeu na intermediária, pelo lado esquerdo, e soltou uma bomba. Gabriel espalmou para escanteio.

Aos 38, em jogada bem trabalhada pelo lado direito, o Sport levou perigo no chute de Matheuzinho, cruzado para fora. Já na reta final da primeira etapa, Lucas Lima cruzou da ponta esquerda e Sérgio Oliveira cabeceou fraco. Jandrei espalmou e afastou o perigo.

Nos acréscimos, ainda deu tempo para o gol alviverde. Nenê tocou para Marcelo Hermes, que cruzou na segunda trave. Mesmo sem ângulo, Taliari cabeceou para as redes: 1 a 0 Juventude.

SEGUNDO TEMPO

Com três mudanças na equipe pernambucana no intervalo, o Juventude levou um susto com menos de um minuto. Lucas Lima aproveitou rebote na entrada da área e finalizou no travessão. No rebote, Romarinho bateu com desvio para fora.

Aos três minutos, depois de cobrança de escanteio, Romarinho teve nova chance, mas cabeceou sobre a meta. Depois da pressão inicial, o Ju conseguiu reequilibrar as ações.

Em lançamento de Nenê, Taliari avançou na direção da área e se desequilibrou quando estava na frente do goleiro Gabriel. Na sequência, Thiago Carpini promoveu três mudanças, com as entradas de Jadson, Giovanny e Ênio nas vagas de Caíque, Nenê e Rafael Bilu.

Aos 18, na primeira jogada de Ênio, ele tocou para Taliari, que finalizou de fora da área, rente à trave. Em um jogo controlado pelos visitantes, o atacante alviverde foi novamente decisivo. Aos 33, Taliari recebeu na meia direita e encontrou Igor Formiga nas costas da defesa. O lateral tirou do goleiro Gabriel e a bola ficou limpa para Ênio marcar o segundo: 2 a 0 Ju.

No fim, com o jogo aberto, Ênio ainda perdeu a chance de ampliar e Luan Cândido errou de dentro da área, para o Sport. Com direito a olé do torcedor da casa, o Ju confirmou a sua segunda vitória como visitante.

FICHA TÉCNICA

Brasileirão - 32ª rodada

Sport 0x2 Juventude

Ilha do Retiro, em Recife

Sport

Gabriel; Matheus Alexandre, Lucas Kal, Ramon Menezes e Igor Cariús (Luan Cândido, int.); Christian Rivera (Adriel, 35/2º), Sérgio Oliveira (Hyoran, 22/2º) e Lucas Lima; Matheusinho (Romarinho, int.), Barletta (Pablo, int.) e Derik Lacerda. Técnico interino: César Lucena.

Juventude

Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam, Wilker Ángel; Igor Formiga; Caíque (Jadson, 17/2º), Peixoto, Nenê (Giovanny, 17/2º) e Marcelo Hermes; Rafael Bilu (Ênio, 17/2º) e Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

Gols: Taliari (J), aos 46min, no primeiro tempo. Ênio (J), aos 33min, no segundo.

Amarelos: Rivera, Sergio Oliveira, Deryk Lacerda (S); Rodrigo Sam, Caíque, Peixoto (J).

Árbitro: André Luiz Policarpo Bento-MG, auxiliado por Guilherme Dias Camilo-MG e Henrique Neu Ribeiro-SC. VAR: Pablo Goncalves Pinheiro-RN.