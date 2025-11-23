Juventude perde para o São Paulo na Vila Belmiro e vê o rebaixamento cada vez mais próximo no Brasileirão

A esperança de permanência do Juventude na Série A em 2026 diminui a cada rodada. Neste domingo (23), o time alviverde perdeu várias oportunidades e acabou derrotado pelo São Paulo por 2 a 1, na Vila Belmiro, em Santos. Bobadilla e Rigoni fizeram para o Tricolor, enquanto Ferraresi, contra, descontou para o Verdão.
O resultado mantém os comandados de Thiago Carpini com 33 pontos, na vice-lanterna, restando três rodadas. Na reta final da competição, o Ju volta a campo na sexta-feira (28), às 19h, contra o Bahia, no Alfredo Jaconi.
Em Santos, sem Jandrei, que está emprestado pelo São Paulo, Rafael Bilu, lesionado, e Nenê, suspenso, o time alviverde iniciou a partida com Ruan Carneiro e Giovanny como principais novidades. O começo de jogo teve o Ju criando uma grande chance logo aos quatro minutos. Caíque encontrou Giovanny no meio e ele deu um passe açucarado para Taliari, cara a cara com Rafael. O atacante finalizou rente à trave.
E na lógica mais presente do futebol, quem não faz, leva. Ferreira recebeu na ponta esquerda, puxou para o meio e encontrou Luciano, que chutou rasteiro. O goleiro Ruan Carneiro até fez a defesa parcial, mas Bobadilla completou para as redes: 1 a 0 São Paulo.
Aos 12, em mais uma saída de jogo errada pelo lado direito, o Ju ofereceu a chance para o São Paulo ampliar. Luciano, da entrada da área, bateu para fora. Mesmo com mais posse de bola, a equipe de Thiago Carpini tinha dificuldade para concluir as jogadas ofensivas. Do outro lado, o Tricolor também errava muitos passes e não conseguia dar prosseguimento aos lances.
Com o gramado pesado e erros de lado a lado, o segundo lance de maior perigo para o Juventude só foi sair aos 44 minutos. Após rebote no escanteio, Jadson finalizou, a bola desviou no meio do caminho e Rafael fez grande defesa. A bola ainda bateu na trave antes de Bobadilla desviar para escanteio.
Ainda nos acréscimos, Taliari ganhou de Sabino, deu um balãozinho no zagueiro e tocou de calcanhar para Mandaca, que finalizou, com desvio, rente ao travessão.
SEGUNDO TEMPO
Com a necessidade da vitória, Thiago Carpini promoveu duas mudanças, com as entradas de Lucas Fernandes e Ênio nas vagas de Jadson e Giovanny. Logo no primeiro minuto, Ênio arrancou em velocidade e bateu fraco, nas mãos de Rafael.
Aos cinco, mais uma grande chance para o Ju. Marcelo Hermes recebeu na esquerda e cruzou rasteiro para a área. Taliari dominou e rolou para Lucas Fernandes, que bateu rasteiro, no meio do gol. Rafael fez a defesa. A pressão gaúcha teve ainda uma falta frontal em que Taliari acertou a barreira.
Aos 18, foi a vez do São Paulo chegar com perigo. Lucca ganhou de Luan Freitas e cruzou para Luciano cabecear no ângulo. Ruan Carneiro fez grande defesa e espalmou para fora. Na resposta, aos 21, Ênio cruzou pelo lado esquerdo e Taliari se esticou todo, mas não conseguiu mandar para a rede.
Aos 29, após cobrança de escanteio do São Paulo, Ferraresi teve a chance de finalizar de dentro da área, mas errou o gol. O Juventude continuava mais presente no ataque e, aos 35, Negueba cruzou e Ênio e Igor Formiga não conseguiram concluir. Na cobrança de escanteio, Hermes colocou na cabeça de Matheus Babi, que desviou para fora.
Já na reta final da partida, Igor Formiga cometeu falta forte em Lucca e foi expulso após avaliação do VAR. Mesmo com um a menos, o Juventude ainda criou duas boas oportunidades, com Ênio.
Só que quem balançou as redes foi o São Paulo. Rigoni recebeu na meia direita, puxou para o pé esquerdo e bateu rasteiro, no canto: 2 a 0.
Aos 50, em lançamento de Rodrigo Sam para a área, Ferraresi tentou afastar e acabou cabeceando contra a própria meta: 2 a 1.
FICHA TÉCNICA
35ª rodada do Brasileirão
São Paulo 2x1 Juventude
Vila Belmiro, em Santos
São Paulo
Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Maik, Pablo Maia (Marcos Antônio, 15/2º), Luiz Gustavo (Negrucci, 23/2º), Bobadilla e Ferreira (Lucca, int.); Luciano (Paulinho, 42/2º) e Tapia (Rigoni, 42/2º). Técnico: Hernán Crespo.
Juventude
Ruan Carneiro; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcos Paulo (Matheus Babi, 23/2º) ; Igor Formiga, Caíque (Negueba, 35/2º), Jadson (Lucas Fernandes, int., depois 42/2º), Mandaca e Marcelo Hermes; Giovanny (Ênio, int.) e Taliari. Técnico: Thiago Carpini.
Gols: Bobadilla (S), aos 5min, no primeiro tempo. Rigoni (S), aos 48min, Ferraresi (contra, J), aos 50min, no segundo.
Expulsão: Igor Formiga (J).
Amarelos: Sabino, Pablo Maia, Lucca, Rafael, Bobadilla (S); Mandaca (J).
Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO). VAR: Paulo Renato Coelho (RJ).