Esportes

Complicou
Notícia

Juventude perde para o São Paulo na Vila Belmiro e vê o rebaixamento cada vez mais próximo no Brasileirão

Derrota em Santos mantém o time alviverde na vice lanterna com 33 pontos. Diferença para o primeiro time fora do Z-4 é de quatro pontos, mas pode aumentar no decorrer da rodada

Maurício Reolon

