Juventude perde para o Grêmio e fica mais distante do título do Gauchão Feminino

Esmeraldas perderam em casa por 3 a 0. Porthus Junior / Agencia RBS

O sonho do tetracampeonato ficou mais distante do Alfredo Jaconi após o duelo de ida da final do Gauchão Feminino entre Juventude e Grêmio disputada neste domingo (16). As gurias gremistas levaram a melhor em Caxias do Sul e venceram por 3 a 0 com gols marcados por Giovaninha, Camila Pini e Yamila.

Com o resultado, as Esmeraldas precisarão vencer as tricolores na partida de volta no domingo (23) na Arena por quatro gols de diferença para ficar com a taça. Vitória alviverde por três gols leva a disputa do título nos pênaltis.

Controle tricolor

O técnico Luciano Brandalise repetiu a formação inicial que passou pelo Inter na fase semifinal, em Porto Alegre, mesmo que a centroavante Kamile Loirão voltasse a ficar à disposição após um período no departamento médico. Já Cyro Leães optou por ir a campo sem a figura de uma camisa 9 e apostou na escalação de Amanda Brunner para fortalecer o meio-campo.

Na primeira chegada de real perigo ao ataque, aos quatro minutos, Duda Tosti lançou Dani Silva na direita. A atacante alviverde chutou forte, mas Raissa estava bem posicionada para fazer firme defesa.

A resposta tricolor veio com a paraguaia Arrieta cabeceando com perigo na pequena área para defesa de Renata. A goleira envolvida na polêmica decisão dos pênaltis na semifinal contra o Inter — quando deixou o gramado para a entrada de Thais Amorim nas cobranças decisivas — voltou a ser a titular das Esmeraldas.

Aos 17, o Ju escapou de sofrer o primeiro gol. Em contra-ataque de alta velocidade, Dani Barão descolou um lindo passe para Gisele, na entrada da área. A atacante deixou Venturini no chão e bateu perto da trave.

Efetividade gremista

A falta de precisão fez as Gurias Alviverdes desperdiçaram boas oportunidades em duas cobranças de falta. Mais perigoso, o Grêmio só não abriu o placar depois dos 30 minutos porque Renata brilhou duas vezes. Primeiro ao espalmar uma bola rebatida pela própria zaga; e depois em um lance de puro reflexo, a goleira usou as pernas para evitar que a bola de Montoya parasse no fundo das redes.

Mas aos 44 minutos, a goleira alviverde não pôde fazer nada para evitar o gol gremista. Depois da cobrança de um lateral pra área, Montoya acertou o travessão. Na sobra, a artilheira tricolor Giovaninha, livre de marcação, bateu forte na saída de Renata, para abrir o placar: 1 a 0.

E nem deu tempo para o Ju se recompor. Três minutos depois, da intermediária, Camila Pini acertou um chutaço de rara felicidade, no ângulo direito, para fazer o 2 a 0.

O apagão alviverde quase foi amenizado antes do intervalo, mas a tentativa de descontar o placar parou na trave de Raissa.

Tudo ou nada

Na tentativa de tornar a equipe mais ofensiva, Brandalise colocou em campo após o intervalo a atacante Teté para a saída da meio-campista Drielly.

Mesmo com a mudança, o Grêmio controlou o jogo nos primeiros minutos da etapa final. Os primeiros lances de ataque alviverde vieram depois dos 15, com Carol Ladaga e Rayane obrigando Raissa a espalmar a bola.

O Ju melhorou, já com Pissaia na vaga de Duda Tosti, e esteve perto do primeiro gol. Dani Ortolan até mandou a bola pro fundo das redes aos 25, após rebote de Raissa, mas a atacante alviverde estava adiantada.

No final, já com as equipes bastante descaracterizadas, Yamila fez o terceiro e encaminhou o título para a equipe da Capital.





Ficha técnica:

Juventude 0x3 Grêmio

Final do Gauchão Feminino - ida

Estádio Alfredo Jaconi

JUVENTUDE: Renata; Apoliana, Rayane Pires, Bruna Emília e Carol Ladaga; Bell Silva, Dani Venturini (Leka, 30/2º), Drielly (Teté, int.) e Duda Tosti (Pissaia, 16/2º); Dani Silva (Núbia, 41/2º) e Dani Ortolan (Kamile Loirão, 41/2º). Técnico: Luciano Brandalise

GRÊMIO: Raissa; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos e Camila Arrieta; Bia Santos, Daniela Montoya (Yamila, 25/2º), Camila Pini (Kika Moreno, 42/2º) e Amanda Brunner (Shashá, 19/2º); Gisele (Maria, int.) e Giovaninha (Maria Dias, 42/2°). Técnico: Cyro Leães.

Gols: Giovaninha (G), aos 44 minutos; Camila Pini (G), aos 47 no primeiro tempo. Yamila (G), aos 50, no segundo.

Cartões amarelos: Bruna Emília (J). Mónica Ramos, Yamila, Shashá (G).