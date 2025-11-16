Esportes

Jogo de ida
Juventude perde para o Grêmio e fica mais distante do título do Gauchão Feminino

Primeiro confronto da decisão ocorreu na tarde deste domingo (16) no Alfredo Jaconi e terminou com vitória das visitantes por 3 a 0

Rafael Rinaldi

