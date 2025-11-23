Juventude perde para o Grêmio e fica com o vice-campeonato no Gauchão Feminino

Partida na Arena teve mais de 3 mil espectadores. André Ávila / Agencia RBS

O favoritismo se confirmou. Mas o Juventude lutou até o fim no segundo jogo da final do Gauchão Feminino de 2025. Na manhã deste domingo, na Arena, em Porto Alegre, a equipe alviverde perdeu por 2 a 1 para o Grêmio.

Bia Santos abriu o placar para as donas da casa e Rayane Pires deixou tudo igual. No fim, de pênalti, Giovaninha garantiu a vitória tricolor.

Como havia vencido no Alfredo Jaconi por 3 a 0, as Mosqueteiras ficaram com o título. Para as Esmeraldas vale o reconhecimento pelo vice inédito desde a retomada do departamento. O Ju foi tricampeão gaúcho no início dos anos 2000 e havia sido vice-campeão pela última vez em 2008.

Na próxima temporada, além do Estadual, o Ju vai disputar a Copa do Brasil e a Série A do Brasileiro Feminino. O calendário do futebol feminino será apresentado nesta segunda-feira (24) pela CBF.

O JOGO

No duelo da Arena, as Mosqueteiras começaram levando perigo logo no primeiro minuto, em cabeceio rente à trave. Pressionando a saída de jogo do Juventude e com maior ímpeto ofensivo, o Grêmio teve uma sequência de escanteios e finalizações de longa distância, sem maior perigo à goleira Renata.

A primeira finalização do Ju só saiu aos 17 minutos. Após lançamento para a área, Dani Ortolan dominou e bateu forte para boa defesa de Raíssa. Na resposta gremista, aos 19, Gisele recebeu com liberdade na área, mas chutou para fora.

Aos 28, em outra chegada alviverde, Dani Silva arriscou de fora da área e a bola passou, com desvio, rente ao travessão. Dois minutos depois, o Grêmio quase abriu o placar em cruzamento da esquerda. Renata não alcançou e Giovaninha desviou na trave.

Aos 40, o Grêmio abriu o placar. Dani Barão driblou duas rivais pelo lado direito e cruzou para a área. A zaga alviverde tirou parcialmente e Bia Santos acertou um chutaço no ângulo no rebote: 1 a 0.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o cenário não mudou. O Grêmio tinha mais posse de bola e presença no ataque, enquanto o Ju buscar contra-atacar com velocidade.

Em um duelo com menos oportunidades claras, o Juventude chegou ao empate aos 22 minutos. Após cruzamento de Carla Cruz da esquerda, a zagueira Rayane Pires antecipou a defesa e cabeceou no canto, sem chances para Raíssa: 1 a 1.

O gol deu um novo ânimo para as Esmeraldas, que passaram a pressionar as Mosqueteiras em busca da virada. Só que quem marcou foram as donas da casa. Aos 36, após jogada na área, Carol Ladaga cometeu pênalti e Giovaninha deslocou Renata May para fazer 2 a 1.

Nova vitória para confirmar o título gaúcho.

FICHA TÉCNICA

Gauchão Feminino

Final - Jogo de volta

Arena do Grêmio

Grêmio 2x1 Juventude

Grêmio

Raissa; Dani Barão, Tayla, Mônica Ramos e Camila Arrieta; Bia Santos, Amanda Brunner (Yamila, 24/2º), Daniela Montoya (Kika Moreno, 29/2º) e Camila Pini; Giovaninha (Brenda, 44/2º) e Gisele (Maria Díaz, int.). Técnico: Ciro Leães

Juventude

Renata May; Carol Ladaga, Rayane Pires, Bruna Emília e Apoliana (Carla Cruz, 12/2º); Bell Silva, Eduarda Tosti (Teté, int.), Drielly (Kamille Loirão, 41/2º) e Dani Venturini (Leka, 12/2º); Dani Silva e Dani Ortolan. Técnico: Luciano Brandalise