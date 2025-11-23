Esportes

Título gremista
Notícia

Juventude perde para o Grêmio e fica com o vice-campeonato no Gauchão Feminino

Tricampeã no início dos anos 2000, equipe alviverde chegou pela primeira vez na decisão desde a retomada do departamento

Maurício Reolon

