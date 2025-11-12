Esportes

2 a 1
Notícia

Juventude perde para o Brasil de Pelotas e sai em desvantagem nas quartas de final da Copa FGF

No Estádio Alfredo Jaconi, Papo tentou, mas não foi efetivo nas poucas finalizações que teve na segunda etapa

Camila Corso

