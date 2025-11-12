Juventude perde para o Brasil de Pelotas e sai em desvantagem nas quartas de final da Copa FGF

Na primeira partida das quartas de final da Copa FGF - Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann, o Juventude conheceu mais uma derrota. Na tarde desta quarta-feira (12), perdeu para o Brasil de Pelotas por 2 a 1, no Estádio Alfredo Jaconi.
No primeiro tempo, Patrikão marcou aos 10 minutos. Na etapa final, Murilo Cavalcante ampliou aos 46 e Bernardo, para o Alviverde, descontou aos 48.
Apesar da boa campanha no Brasileirão Sub-20, na Copa FGF a equipe alviverde ainda não conseguiu se encontrar. Em oito jogos na competição regional, o Juventude teve uma vitória, dois empates e cinco derrotas.
O técnico Filipe Dias contou com a participação do goleiro Ruan Carneiro, do zagueiro Bernardo e do centroavante Galego, oriundos do grupo principal. Os demais atletas eram jogadores da categoria sub-20.
A segunda e decisiva partida acontece no próximo domingo (16), às 16h, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas. O Verdão precisa de uma vitória com dois gols de diferença para classificar às semifinais.
Poucas chances e emoção no final
O Xavante iniciou a partida mais ofensivo. Logo aos 10 minutos, Silvano cruzou na área e Patrikão pulou sozinho para marcar.
Aos 14, o Juventude conseguiu chegar com Gui Teixeira, que levou a bola até a entrada da área e tentou o chute, na rede pelo lado de fora.
O jogo se tornou mais equilibrado, porém as chances de perigo diminuíram.
No segundo tempo, a partida seguiu da mesma forma, porém com mais agressividade. Aos seis minutos, uma falta causou briga entre Galego e Jô. Na cobrança, o goleiro de Pelotas defendeu com segurança.
Aos 29, Galego chutou de fora da área no meio do gol, para a defesa de Gabriel. Aos 44, ele tentou novamente de cabeça, sem perigo.
Aos 46, o Papo perdeu a bola no meio de campo e Murilo Cavalcante recebeu nas costas da defesa alviverde e ampliou o placar com um golaço.
Dois minutos depois, Luiz Eduardo cobra o escanteio na cabeça do zagueiro Bernardo, que estava sozinha e coloca a bola no canto da goleira e desconta para o Ju.
Para o confronto, Filipe Dias escalou: Ruan Carneiro; Luiz Eduardo, Kauã Costa, Bernardo e Gabriel Borges (Matheus Henrique, int.); Kaynan, Gui Teixeira (Lucas Fernandes, 27/2º) e Yarlei; Scatolin (Marlon, 10/2º), Galego e Carlinhos (Trevisol, 10/2º).