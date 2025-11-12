Juventude perde para o Brasil de Pelotas e sai em desvantagem nas quartas de final da Copa FGF

Galego teve as principais chances alviverdes. Leonardo Bidese / E.C.Juventude / Divulgação

Na primeira partida das quartas de final da Copa FGF - Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann, o Juventude conheceu mais uma derrota. Na tarde desta quarta-feira (12), perdeu para o Brasil de Pelotas por 2 a 1, no Estádio Alfredo Jaconi.

No primeiro tempo, Patrikão marcou aos 10 minutos. Na etapa final, Murilo Cavalcante ampliou aos 46 e Bernardo, para o Alviverde, descontou aos 48.

Apesar da boa campanha no Brasileirão Sub-20, na Copa FGF a equipe alviverde ainda não conseguiu se encontrar. Em oito jogos na competição regional, o Juventude teve uma vitória, dois empates e cinco derrotas.

O técnico Filipe Dias contou com a participação do goleiro Ruan Carneiro, do zagueiro Bernardo e do centroavante Galego, oriundos do grupo principal. Os demais atletas eram jogadores da categoria sub-20.

A segunda e decisiva partida acontece no próximo domingo (16), às 16h, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas. O Verdão precisa de uma vitória com dois gols de diferença para classificar às semifinais.

Poucas chances e emoção no final

O Xavante iniciou a partida mais ofensivo. Logo aos 10 minutos, Silvano cruzou na área e Patrikão pulou sozinho para marcar.

Aos 14, o Juventude conseguiu chegar com Gui Teixeira, que levou a bola até a entrada da área e tentou o chute, na rede pelo lado de fora.

O jogo se tornou mais equilibrado, porém as chances de perigo diminuíram.

No segundo tempo, a partida seguiu da mesma forma, porém com mais agressividade. Aos seis minutos, uma falta causou briga entre Galego e Jô. Na cobrança, o goleiro de Pelotas defendeu com segurança.

Aos 29, Galego chutou de fora da área no meio do gol, para a defesa de Gabriel. Aos 44, ele tentou novamente de cabeça, sem perigo.

Aos 46, o Papo perdeu a bola no meio de campo e Murilo Cavalcante recebeu nas costas da defesa alviverde e ampliou o placar com um golaço.

Dois minutos depois, Luiz Eduardo cobra o escanteio na cabeça do zagueiro Bernardo, que estava sozinha e coloca a bola no canto da goleira e desconta para o Ju.