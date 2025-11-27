Juventude se aproxima de contratação de goleiro da Ponte Preta

Pedro Rocha, de 27 anos, pode ser anunciado pelo Ju para 2026. Marcos Ribolli / PontePress/Divulgação

De olho na próxima temporada, o Juventude está encaminhando a contratação do goleiro Pedro Rocha, de 27 anos, da Ponte Preta. O goleiro fez parte da campanha do acesso da equipe campineira à Série B do Brasileiro. A informação divulgada pelo jornalista Lucas Rossafa foi confirmada pela reportagem do Pioneiro.

Pedro teve destaque na Macaca em 2024, quando foi titular absoluto com 45 jogos disputados. Já em 2025 foram apenas três partidas, uma delas na derrota para o Caxias, por 2 a 1, pela primeira fase da Série C.

Natural de Parapuã-SP, Pedro Rocha tinha vínculo com a Ponte até dezembro de 2026, mas como o clube de Campinas ainda não pagou salários e direitos de imagens nos últimos meses ao elenco, a tendência é de que ele seja liberado ao Juventude, sem o pagamento de multa rescisória.

Mesmo focado nos últimos três jogos do Brasileirão 2025, o Juventude já trabalha internamente para reforçar o elenco que terá o Campeonato Gaúcho como primeira disputa na próxima temporada a partir de 10 ou 11 de janeiro.