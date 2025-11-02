Esportes

Vice-lanterna
Notícia

Juventude não consegue superar os reservas do Palmeiras e perde mais uma no Brasileirão

Com aproveitamento inferior aos 50% em casa, time da Serra não consegue reagir na Série A e vê o rebaixamento mais perto

Tiago Nunes

