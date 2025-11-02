Juventude não consegue superar os reservas do Palmeiras e perde mais uma no Brasileirão

Juventude volta a perder em casa na Série A do Brasileirão. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude não conseguiu parar o time alternativo do Palmeiras, na noite deste domingo (2), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na derrota por 2 a 0 ficou evidente a diferença técnica, mesmo com os reservas da equipe paulista. Enquanto no adversário o talento individual floresce para fortalecer o coletivo, no Alviverde da Serra, a técnica pessoal simplesmente não se traduz em força de grupo.

O técnico Thiago Carpini tentou de tudo, recorreu até a um esquema com três zagueiros para barrar o ímpeto paulista. Nada suficiente. A tática não surtiu efeito, sacramentando mais uma derrota que mantém o Juventude na zona de rebaixamento com 26 pontos, intensificando a agonia do torcedor.

Agora, o Juventude vai para uma sequência de dois jogos fora de casa pelo Brasileirão. Na quarta-feira (5), o Papo encara o Sport, na Ilha do Retiro, às 19h. Depois, no sábado (8), às 18h, o compromisso será diante do Vasco, no Estádio São Januário.

O JOGO

Com uma mudança tática e Nenê em campo, os primeiros minutos foram de estudos e encaixe para o Juventude. Aos três minutos, o vovô garoto tentou surpreender o goleiro do time paulista. O meia-atacante de 44 anos arriscou do meio-campo. Porém, o efeito surpresa falhou da tentativa de um gol antológico.

Os primeiros 15 minutos de jogo foram sem chances claras de gol. O time de Thiago Carpini buscava os ataques pelo lado esquerdo, com Alan Ruschel. Já o Palmeiras não tinha pressa em atacar e esperava os erros do time Jaconero.

Aos 20 minutos, o Palmeiras teve uma falta no bico da grande área pelo lado esquerdo. Felipe Anderson tentou um chute rasteiro e a bola ficou na zaga. No rebote, novamente bloqueio do Ju.

O time de Abel Ferreira precisou de apenas um ataque mais trabalhado para sair na frente. Pelo lado esquerdo defensivo do Papo, Khellven cruzou para área. Raphael Veiga bateu de primeira e a bola sobrou para Bruno Rodrigues tirar de Jandrei e fazer 1 a 0 para o Palmeiras aos 23 minutos.

Após sofrer o gol, o Juventude encontrou mais dificuldades para atacar. A bola quase não chegou em Nenê e as alternativas pelos lados cessaram. Aos 44, em uma falta frontal, Nenê tentou na bola parada, mas o goleiro Carlos Miguel pegou sem esforço. O time visitante teve o controle até o fim do primeiro tempo e foi para o intervalo com a vantagem.

SEGUNDO TEMPO

O Juventude voltou apenas com uma novidade do vestiário. Carpini sacou o apagado Gabriel Verón e colocou Giovanny. A primeira chance da etapa final foi do Palmeiras. Aníbal Moreno soltou uma pancada de fora da área e Jandrei desviou o foguete.

O Alviverde da Serra ainda tentava atacar, mas esbarrava em um adversário persistente da temporada, a qualidade técnica individual de alguns jogadores. E o segundo gol do Palmeiras nasceu até uma reclamação do Juventude de pênalti. Na sequência, Fuchs lança, do campo de defesa, para Felipe Anderson. Com liberdade, o atacante chuta no ângulo de Jandrei para fazer 2 a 0 no Jaconi.

A primeira chance clara do Juventude chegou apenas aos 18, com Nenê. Ele recebeu uma bola quase na marca do pênalti e chapou de primeira. Carlos Miguel fez grande defesa para o Palmeiras. Dois minutos depois, Giovanny chutou cruzado, no alto, e o arqueiro palmeirense mandou para linha de fundo. Depois, nova defesa do goleiro em uma cabeçada de Rodrigo Sam.

Enquanto entraram os titulares no Palmeiras, o Juventude tentava com seu banco mudar o jogo, mas nada que o torcedor já tenha visto de diferente ocorreu. No limite técnico, a equipe buscava atacar na superação. Antes dos 40 minutos, o torcedor já deixava o Jaconi, sem esperanças de algo novo. O time ainda teve pelo menos três chances, mas parou no goleiro Carlos Miguel. O apito final só confirmou, vitória do Palmeiras por 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

Brasileirão 2025 - 31ª rodada

Juventude 0x2 Palmeiras

Estádio Alfredo Jaconi

Juventude

Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Wilker Ángel (Sforza, 28/2º); Igor Formiga, Caíque, Daniel Peixoto, Nenê e Alan Ruschel (Gilberto, 27/2º); Rafael Bilu (Ênio, 13/2º) e Gabriel Verón (Giovanny, intervalo). Técnico: Thiago Carpini:

Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Fuchs, Murilo, Jefté; Martínez, Aníbal Moreno (Micael, 36/2º), Raphael Veiga (Maurício, 10/2º); Torres (Ramón Sosa, 21/2º), Felipe Anderson, Bruno Rodrigues (Vitor Roque, 36/2º). Técnico: Abel Ferreira