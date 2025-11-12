Esportes

Juventude inicia preparação para enfrentar o Cruzeiro

Grupo de jogadores voltou aos treinos na tarde desta quarta-feira (12) e técnico Thiago Carpini ganhará uma semana para montar a estratégia para o duelo com a Raposa no Alfredo Jaconi

Rafael Rinaldi

