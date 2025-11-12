Juventude inicia preparação para enfrentar o Cruzeiro

Time de Thiago Carpini renasceu no Brasileirão após duas vitórias seguidas fora de casa. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

Depois de renovar as esperanças de que irá permanecer na elite do futebol brasileiro em 2026 — após as vitórias fora de casa diante de Sport e Vasco —, o elenco do Juventude voltou aos trabalhos na tarde desta quarta-feira (12) no CT Alviverde. O time de Thiago Carpini terá uma semana de preparação para o duelo contra o Cruzeiro, no dia 20, no Alfredo Jaconi.

E se fora de campo o clube está fazendo uma enorme mobilização para atrair 18 mil torcedores à casa jaconera — com ingressos promocionais a R$ 10 ao associado e de R$ 20 ao público em geral —, dentro das quatro linhas o treinador do Ju não poderá repetir a formação inicial que somou seis pontos nos confrontos longe de Caxias do Sul contra pernambucanos e cariocas.

O zagueiro Rodrigo Sam recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Marcos Paulo surge como favorito para ocupar a vaga ao lado de Luan Freitas e de Wilker Ángel. No entanto, o venezuelano deixou a partida em São Januário ainda aos 29 minutos do primeiro tempo com dores na coxa e será reavaliado nesta semana. Se ele também não puder atuar e Carpini optar por manter o sistema com três zagueiros, Abner deverá substituir Wilker Ángel.

Quem também passará por exames e é dúvida para enfrentar a Raposa é o volante Caíque. O aleta também deixou o gramado de São Januário antes do intervalo.

Nos demais setores, a principal novidade poderá ser a presença de Mandaca, que voltou a campo durante a partida com o Vasco. No entanto, será difícil para o treinador tirar Peixoto ou Nenê de um meio-campo que saiu vencedor nos últimos jogos.

No ataque, a baixa por mais algumas rodadas continuará sendo a do centroavante Gilberto. O jogador teve constatada uma lesão de grau 2 na coxa, durante a derrota para o Palmeiras, e foi desfalque nas partidas contra Sport e Vasco. A tendência é de que Gilberto precise de 21 dias de recuperação, perdendo também os confrontos contra Cruzeiro e São Paulo, podendo voltar a campo diante do Bahia, no dia 28, no Alfredo Jaconi.