Juventude encerra preparação para encarar o Bahia; saiba a provável escalação

Na tarde desta quinta-feira (27), o técnico Thiago Carpini encaminhou a escalação do Juventude para o duelo contra o Bahia. A atividade ocorreu no CT Alviverde.
A tendência é pela manutenção do esquema 3-5-2 com: Jandrei; Luan Freitas e Marcos Paulo; Ewerthon, Caíque, Mandaca, Nenê e Marcelo Hermes; Giovanny e Gabriel Taliari.
As surpresas de Carpini poderiam ser Reginaldo na ala direita — Igor Formiga cumpre suspensão pela expulsão diante do São Paulo — e até mesmo a manutenção de Jadson no meio-campo, caso a formação utilizada for com dois zagueiros apenas.
Já Rafael Bilu e Peixoto seguem como dúvidas entre os relacionados. Enquanto o atacante trata de um inchaço no tornozelo, o meio-campista se recupera de dores na coxa.
Voltam à equipe titular Jandrei e Nenê, que estiveram ausentes do duelo contra o São Paulo. Quem também retorna, mas ao grupo de relacionados é o centroavante Gilberto. Com lesão de grau 2 na coxa, ele ficou de fora da equipe praticamente um mês. A última vez em que o atleta esteve em campo foi na derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, no dia 2 de novembro.