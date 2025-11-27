Juventude encerra preparação para encarar o Bahia; saiba a provável escalação

Time de Thiago Carpini terá mudanças para enfrentar os baianos. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Na tarde desta quinta-feira (27), o técnico Thiago Carpini encaminhou a escalação do Juventude para o duelo contra o Bahia. A atividade ocorreu no CT Alviverde.

A tendência é pela manutenção do esquema 3-5-2 com: Jandrei; Luan Freitas e Marcos Paulo; Ewerthon, Caíque, Mandaca, Nenê e Marcelo Hermes; Giovanny e Gabriel Taliari.

As surpresas de Carpini poderiam ser Reginaldo na ala direita — Igor Formiga cumpre suspensão pela expulsão diante do São Paulo — e até mesmo a manutenção de Jadson no meio-campo, caso a formação utilizada for com dois zagueiros apenas.

Já Rafael Bilu e Peixoto seguem como dúvidas entre os relacionados. Enquanto o atacante trata de um inchaço no tornozelo, o meio-campista se recupera de dores na coxa.