Juventude e Esportivo voltam a perder e são eliminados da Copa FGF

Brasil-Pel e Aimoré levaram a melhor nos jogos deste domingo (16) e enfrentarão Gaúcho e Pelotas, respectivamente, na próxima fase

Rafael Rinaldi

