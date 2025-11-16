Juventude e Esportivo voltam a perder e são eliminados da Copa FGF

Xavante voltou a vencer o Juventude. Gabriel Costa / GEB/Divulgação

A Serra não terá representantes nas semifinais da Copa FGF - Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. Juventude e Esportivo precisavam reverter a desvantagem que tinham diante de Brasil-Pel e Aimoré, respectivamente, neste domingo (16). Mas ambos voltaram a perder seus confrontos e estão eliminados da competição.

No Bento Freitas, o Ju entrou em campo precisando de uma vitória por dois gols, uma vez que perdeu o duelo de ida para o Xavante, em Caxias do Sul, por 2 a 1. Mas a equipe de Filipe Dias sofreu um novo revés por 2 a 1. Luiz Eduardo, contra, aos 43 minutos do primeiro tempo, e Patrikão, aos 21 do segundo, encaminharam a vitória pelotense. Nos acréscimos, Gui Teixeira descontou para o Verdão.

Já na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, o Esportivo sofreu o mesmo placar de 1 a 0 do jogo de ida para o Aimoré. Desta vez, o gol da vitória da equipe de São Leopoldo foi marcado por Araújo, aos 28 minutos da etapa final.