Juventude e Esportivo têm primeiros confrontos do mata-mata da Copa FGF

Alviazul quer seguir com sequência positiva, enquanto o Ju tenta se encontrar. Gabriel Tadiotto / E.C.Juventude / Divulgação

Nesta quarta-feira (12), Juventude e Esportivo iniciam suas jornadas em busca da vaga nas semifinais da Copa FGF - Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann.

Jogando no Estádio Alfredo Jaconi, o Juventude recebe o Brasil-Pel às 15h. Na primeira fase, o Verdão teve dificuldades para encaixar o time, que venceu apenas um e empatou dois dos sete jogos.

A equipe, majoritariamente composta por atletas do sub-20, é comandada por Filipe Dias. Ao longo da competição, atletas do elenco principal passaram a integrar o time.

Já o Alviazul encara o Aimoré no Estádio Cristo Rei, às 19h30min. O time de Márcio Nunes vem de uma boa sequência, e conquistou três vitórias e três empates na primeira fase, perdendo apenas um dos confrontos.

— Sabemos que a gente vai enfrentar um adversário muito difícil. A gente sabe da responsabilidade que nós temos, a competição em si é muito forte. Agora é tempo de analisar a energia boa pra fazer esses dois jogos — disse Lúcio, goleiro do Esportivo, em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.