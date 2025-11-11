Esportes

Classificatória II
Notícia

Juventude e Esportivo têm primeiros confrontos do mata-mata da Copa FGF

Papo recebe o Brasil-Pel nesta quarta-feira (12) às 15h, no Alfredo Jaconi, enquanto Tivo joga com o Aimoré no Cristo Rei, às 19h30min

Camila Corso

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS