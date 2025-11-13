Juventude divulga nova coleção de uniformes para 2026

Nesta quinta-feira (13), o Juventude divulgou os novos uniformes para 2026. Inspirada nas clássicas camisas do Papo, a linha combina tradição e autenticidade.
Inspirada no visual dos anos 1970 e 1980, as peças têm uma leitura contemporânea misturada com o clássico estilo do futebol.
A camisa I é a clássica listrada. O tecido e a gola remetem às antigas camisas de malha, trazendo textura. Entre as listras verdes e brancas há uma leve marcação no bordado, remetente à época.
Na manga direita, a tag dourada com as iniciais ECJ, reforçando a marca do clube. Nas costas, o 1913 destaca o ano de fundação. No interno da gola há uma ilustração homenageando o torcedor jaconero.
Na camisa II, o tom predominante é o branco levemente esverdeado. Nas barras das mangas e na gola, o padrão de malha segue em dons tons de verde. O modelo também traz a tag dourada com as iniciais do clube e o 1913.
No próximo ano, a 19Treze, marca própria do clube, completa 10 anos. A nova coleção já está disponível nas Lojas Nação Jaconera no Estádio Alfredo Jaconi, Shopping Villagio e Pratavieira Shopping, além do site 19treze.com.br.