Juventude conhece adversários da primeira fase da Copa São Paulo

Time do técnico Filipe Dias ficou entre os oito melhores do país no Brasileiro Sub-20 de 2025. Nathan Bizotto / E.C.Juventude/Divulgação

O Juventude conheceu os seus adversários na primeira fase da edição de 2026 da Copa São Paulo. O time comandado por Filipe Dias está no grupo 21, ao lado de Atlético Guaratinguetá-SP, São José-SP e Nacional-AM, e mandará seus compromissos na cidade-sede de Guaratinguetá.

A 56ª edição da maior competição de base do mundo mantém o formato tradicional: 128 clubes divididos em 32 grupos, com os dois primeiros avançando ao mata-mata, disputado em jogo único a partir da segunda fase. A bola rola a partir de 2 de janeiro, e a final será no dia 25 de janeiro, aniversário da capital paulista.

Será a 29ª participação do Juventude na história da competição. O melhor resultado do Verdão foi em 2010, ao chegar nas semifinais do torneio. O elenco, comandado pelo técnico Filipe Dias, voltou aos trabalhos nesta segunda-feira, focado na preparação para a estreia. A tabela detalhada, com datas e horários, será divulgada nos próximos dias pela FPF.

Em 2024, o sub-20 do Juventude chegou às quartas de final do Brasileiro da categoria. No Gauchão, foi eliminado pelo São José-PoA nas quartas de final. Na reta final da temporada, boa parte do grupo fez parte do time que disputou a Copa FGF, competição profissional.

Para esta edição da Copa São Paulo, poderão ser inscritos atletas nascidos entre 2005 e 2010. Na Copinha 2025, o Alviverde avançou até a terceira fase.