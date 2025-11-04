Esportes

Promessa
Notícia

Jovem atacante que atuou em Caxias e Juventude sonha em conquistar vaga à Divisão de Acesso

Aos 20 anos, Leozinho está emprestado pelo Grená para a Apafut para adquirir experiência e minutagem. Jogador atuou em duas partidas pela equipe na Série C de 2025

Rafael Rinaldi

Maurício Reolon

