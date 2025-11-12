Jogadores do Juventude passam por exames e são dúvidas para o duelo com o Cruzeiro

Wilker Ángel e Caíque são dúvidas no time de Carpini. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O zagueiro Wilker Ángel e o volante Caíque passaram a ser as principais dúvidas do Juventude para o duelo contra o Cruzeiro na quinta-feira (20) pela 34ª rodada do Brasileirão. Os dois jogadores deixaram a partida diante do Vasco no último sábado (8) ainda no primeiro tempo e passarão por exames durante a semana.

O primeiro a sair do confronto em São Januário foi o volante. Com desconforto muscular, Caíque deixou o gramado aos 25 minutos para a entrada de Jadson. Quatro minutos depois foi a vez de Wilker pedir substituição acusando dores na coxa. Marcos Paulo entrou em seu lugar.

Se ambos tiveram detectada alguma lesão podem ficar de fora do confronto com a Raposa, em mais um jogo decisivo na luta alviverde pela permanência na Série A.

Quem está fora de combate por pelo menos mais duas rodadas é o centroavante Gilberto, com lesão de grau 2 na coxa.