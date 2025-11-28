Jeam é o terceiro reforço anunciado pelo Caxias para a temporada de 2026

Jeam, 31 anos, estava atuando no Floresta na disputa da Série C. Vitor Soccol / SER Caxias / Divulgação

O Caxias confirmou na manhã desta sexta-feira (28) mais um dos reforços que já estão fazendo parte da pré-temporada do clube para 2026. Trata-se do atacante Jeam, 31 anos. O atleta é a terceira contratação anunciada para o próximo ano.

Antes dele, foram oficializados o lateral-esquerdo Vitinho, que veio do Guarani-SP, e o zagueiro Windson, que estava no ABC.

Jeam chega ao Caxias após disputar a Série C pelo Floresta. Neste ano, o atacante fez 24 jogos, com quatro gols, e também teve passagem recente pelo Água Santa, em 2024, com 14 jogos e três gols.

Na carreira, atuou ainda por clubes como Bahia, Capivariano, Cuiabá, CSA, América-RN, Náutico, Mixto, Jacuipense e Treze. O vínculo do novo atacante do Caxias está firmado até o fim da Série C de 2026.

Elenco 2026 do Caxias

Goleiros: Thiago Coelho e Gabriel Toebe*

Laterais-direitos: Thiago Ennes e Ronei

Laterais-esquerdos: Vitinho e Roberto*

Zagueiros: Carlos Henrique, Windson, Joílson*, Maurício Ribeiro* e Andrés Robles*

Volantes: Dudu Vieira* e Zanelatto

Meias: Tomas Bastos e Yann Rolim

Atacantes: Jhonatan Ribeiro, Andrew, Calyson, Douglas Skilo, Gustavo Nescau, Vitor Feijão* e Jeam