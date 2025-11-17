Irmão de técnico ex-Flamengo e advogado: conheça Léo Franco, o executivo do Caxias

Léo Franco ainda não completou um mês de trabalho no Caxias. Ulisses Castro / Agencia RBS

Com o sotaque mineiro que o acompanha por onde passa, Léo Franco chegou ao Estádio Centenário com a missão de, ao lado do vice de futebol Chiquinho Corsetti e do gerente João Corrêa, desenhar a subida do Caxias para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2026. Aos 49 anos, o novo executivo Grená traz na bagagem um vasto conhecimento e um histórico profissional que já vivenciou o sucesso em diversos cantos do país.

Curiosamente, a carreira de Léo Franco no futebol começou ao lado de seu irmão, o técnico Ney Franco, que tem passagens por grande clubes do país, como Flamengo, São Paulo, Botafogo e Cruzeiro. Na época, ele trabalhava nos bastidores do Ipatinga.

— Coincidentemente, nós começamos juntos no Ipatinga. Ele era o técnico e eu era o advogado do clube. E aí depois ele saiu e eu migrei para a parte da gerência. Fiquei nove meses — lembrou Léo Franco.

Nesse período, entre 2011 e 2012, ele participou de conquistas importantes, como o título da Taça Minas Gerais (2011) e o acesso à Série B do Brasileiro (2012). Sua trajetória de sucesso se consolidou em 2014, quando, como superintendente do Joinville, ajudou o clube a ser Campeão Brasileiro da Série B.

Especialista em Acessos e Rodagem Nacional

Léo Franco se tornou um profissional com bagagem, acumulando passagens pelo Fortaleza, Figueirense, Vila Nova, Mirassol e o recente trabalho no Náutico. Um ponto de destaque em seu currículo são os três acessos à Série B, sendo um pelo Ipatinga e dois pelo Botafogo-SP.

— No Botafogo de Ribeirão Preto fiquei de 2018 até 2021. A gente conseguiu acesso da Série C para a Série B também — destacou Franco, que ainda dedicou um tempo para aprimorar a visão de gestão no Mirassol em 2022:

— Passei um ano no Mirassol. Já numa função de superintendente. Não o executivo de futebol. Até foi uma oportunidade de conhecer mais de perto outras áreas, como financeira e marketing.

O Direito como Ferramenta de Gestão

Advogado de formação, Léo Franco vê sua bagagem jurídica como um diferencial estratégico, especialmente na hora de entender a cultura e a saúde de um clube:

— O curso de direito te abre muito. É um campo vasto. Te permite um entendimento de muitas das áreas. Contratualmente facilita muito. Você quer conhecer o clube. E você vai no departamento jurídico. Você vai analisar os contratos antigos. Você vai entender um modelo de contratação — disse.

Ele defende conhecimento jurídico, somado à experiência da advocacia, é fundamental para o relacionamento e a gestão do dia a dia: