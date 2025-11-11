Gramado realiza festival para fortalecimento do Futebol Feminino na Serra Gaúcha

Em outubro, a cidade sediou a 1ª Copa Laghetto Gramado de Futebol Feminino. Carol Lorenço / Copa Gramado Laghetto/Divulgação

Na próxima quinta-feira (13), Gramado sedia o 1º Festival Feminino de Futebol de Gramado. Das 8h às 16h, na Vila Olímpica da Várzea Grande, meninas de 11 a 14 anos aprendem sobre integração e empoderamento através do esporte.

A iniciativa é da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em parceria com a Escola de Futebol Feminino da ex-jogadora da Seleção Brasileira e do Internacional, Duda Luizelli. Em 2027, o Brasil será sede da Copa do Mundo Feminina de 2027.

A programação contará com um workshop com profissionais da área, com atividades e palestras voltadas ao desenvolvimento técnico. A segunda parte do evento terá treinos leves e dinâmicos, priorizando o trabalho em equipe e o espírito esportivo.

Lucas Roldo, secretário municipal de Esporte e Lazer, reforça a importância do evento na valorização da modalidade na Serra Gaúcha.

— Queremos que cada menina veja no futebol uma oportunidade de crescimento, autoestima e protagonismo. Apoiar o esporte feminino é investir em igualdade, inclusão e no futuro do nosso município — afirma o secretário.