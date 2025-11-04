Esportes

Desde cedo
Notícia

Conheça os gêmeos caxienses de sete anos que atuam no Grêmio e chamam a atenção de outros clubes

Pequenos Rafael e Felipe Deon conciliam a rotina escolar com o amor pelo futebol 

Eduardo Costa

Rafael Rinaldi

