Fora de casa, Caxias Basquete perde para o Pinheiros no NBB 2025/26

Equipe do ala Shamell foi derrotada em São Paulo. Ricardo Bufolin / Pinheiros, Divulgação

No primeiro dos quatro compromissos seguidos como visitante, o Caxias do Sul Basquete acabou derrotado pelo Pinheiros. O duelo deste domingo (9), na capital paulista, teve vitória dos mandantes por 82 a 59.

Foi a sexta partida do time caxiense no NBB 2025/26. A campanha é de 50% de aproveitamento, com três vitórias e três derrotas. A próxima partida do Caxias na competição será o clássico gaúcho contra o União Corinthians. O jogo está marcado para 17 de novembro, às 19h30min, em Santa Cruz do Sul.

O começo de partida na capital paulista foi marcada pela forte marcação das duas defesas. O Caxias chegou a ficar na frente do marcador, mas o Pinheiros igualou o placar no final do período: 15 a 15.

Na segunda parcial, o cenário foi diferente. Os donos da casa começaram muito mais intensos e com efetividade no ataque. Com isso, anotaram 12 pontos seguidos, abrindo vantagem no marcador. Depois de reorganizar a equipe, o técnico Rodrigo Barbosa viu seus comandados equilibrarem as ações novamente. Com duas bolas de três e oito pontos de Vezaro, o Caxias voltou pro jogo e o intervalo teve o Pinheiros na frente por 36 a 29.

No terceiro quarto, a partida seguiu com placar baixo e as duas defesas sendo o destaque. Mais agressivo e eficiente nas posses de bola, o Pinheiros esteve mais vezes nos lances livres e continuou comandando o placar. Mesmo com o Caxias esboçando uma reação nos minutos finais, a parcial acabou em 57 a 45.

No último quarto, mesmo com as tentativas do Caxias de mudar a postura na marcação e com novas peças em quadra, o jogo ficou tranquilo para o Pinheiros, que mostrou sua superioridade física e técnica. A equipe paulista ampliou a vantagem e fechou a partida por 82 a 59.

Humberto, com 16 pontos, e Vezaro, com 15, foram os cestinhas do Caxias na partida. Cauã Pacheco, com 16, foi o principal pontuador do Pinheiros.