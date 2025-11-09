Esportes

50% de aproveitamento
Notícia

Fora de casa, Caxias Basquete perde para o Pinheiros no NBB 2025/26

Equipe caxiense não conseguiu encontrar soluções diante da forte defesa paulista e sofreu seu terceiro revés na competição

Maurício Reolon

