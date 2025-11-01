Esportes

Na decisão
Notícia

"Foi uma surpresa para todo mundo", diz goleira do Juventude que foi decisiva nos pênaltis para vaga na final do Gauchão

Thais Amorim entrou em campo no último minuto do tempo regulamentar e fez duas defesas, nas cobranças de Capelinha e Katrine

Rafael Rinaldi

