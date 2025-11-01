"Foi uma surpresa para todo mundo", diz goleira do Juventude que foi decisiva nos pênaltis para vaga na final do Gauchão

Thais foi decisiva para a vitória alviverde nos pênaltis. Leonardo Bidese / Juventude, Divulgação

Uma protagonista inesperada. Na dramática classificação do Juventude para a final do Campeonato Gaúcho Feminino de 2025, quebrando a hegemonia da dupla Gre-Nal dos últimos anos, a goleira Thais Amorim saiu do banco de reservas no último minuto do tempo regulamentar para substituir Renata.

Após a vitória colorada por 2 a 0 no jogo de volta, no Sesc, em Porto Alegre, a decisão foi para os pênaltis, e a jogadora só foi encostar na bola para fazer duas defesas, fundamentais para a garantir a vaga alviverde, com triunfo por 3 a 2 nas cobranças.

— Primeiro, só tenho a agradecer a Deus por ter essa oportunidade. Foi só no finalzinho, mas pude ajudar a equipe. Também preciso deixar todo mérito para a minha companheira de posição, a Renata, que pode fazer uma boa partida e ajudar a nossa equipe — destacou Thais, que falou sobre o momento da entrada em campo:

— Foi uma surpresa para todo mundo. No final, deu tudo certo, então está tudo bem.

Titular da equipe, Renata saiu de campo reclamando da substituição. Porém, a decisão do técnico Luciano Brandalise e da comissão técnica do Juventude surtiu efeito e o time garantiu o retorno à decisão do Gauchão, algo que não havia acontecido após a retomada do departamento.