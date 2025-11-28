Esportes

50 anos de SER Caxias
Notícia

"Foi um sucesso, começou a tocar no rádio e as pessoas gostaram", lembra autor do hino do Caxias

Dirceu Soares compôs a letra na década de 1970 e lembra que a emoção eo ver o clube voltar a vestir grená, azul e branco foi a inspiração que precisava

Rafael Rinaldi

Enviar email

Eduardo Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS