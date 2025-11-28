"Foi um sucesso, começou a tocar no rádio e as pessoas gostaram", lembra autor do hino do Caxias

Compositor do hino do Caxias, Dirceu mora atualmente no litoral de Santa Catarina. Arquivo pessoal / Divulgação

"Ser Caxias é ser desportista. E um bravo honrador da história". A letra entoada a plenos pulmões pela torcida grená foi escrita pelo compositor e jornalista Dirceu Antônio Soares na década de 1970.

A Associação Caxias de Futebol, nas cores preto e branco, durou até 1975. Em 28 de novembro do mesmo ano foi aprovada a reforma dos estatutos, onde a associação ficava desativada e o Grêmio Esportivo Flamengo passava a se chamar Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul.

A emoção ao ver o clube voltar a utilizar as cores originais foi o gatilho que Dirceu necessitava para ter uma grande inspiração.

— Foi emocionante. Eu morava em São Marcos e meu pai disse que o Caxias havia voltado com as cores do Flamengo. Ah, peguei o ônibus, fui a Caxias no jogo contra o Esportivo, vencemos por 1 a 0. Me emocionei quando o clube entrou com o grená, azul e branco e rabisquei ali o hino. Rabisquei, rabisquei e levei na sede do Caxias, lá na Júlio de Castilhos, 1511, antigo Bar 13, e deixei lá. Passou um ano, mais ou menos, um dia, em 1977, eu encontrei o Germano Rigotto — relembra Dirceu.

Leia Mais Personagens da história grená compartilham memórias nos 50 anos da S.E.R. Caxias

Na época, Rigotto estava à frente do Departamento de Relações Públicas do Caxias e não teve dúvidas quanto à qualidade da composição feita por Dirceu.

— Nós estávamos atrás do Dirceu, mas ele não havia deixado endereço e telefone. Falei a ele que esse teria que ser o hino do Caxias — recordou o ex-governador.

Aprovação da torcida

Quando o hino passou a ser divulgado em emissoras de rádios de Caxias do Sul, a aceitação da torcida à letra composta por Dirceu foi surpreendente.

— Foi um sucesso, começou a tocar nas rádios de Caxias do Sul e as pessoas começaram a gostar. E como cresceu a ideia de ter um hino oficial, um dia resolveram fazer um concurso. Eu disputei com mais alguns compositores, e o meu foi o escolhido — recorda o compositor, que completou:

— Saiu da emoção de gostar do Caxias. De ver aquela vibração toda quando vi as cores do Caxias de novo e lembrei da minha infância, das primeiras vezes que fui no estádio, ainda na Baixada Rubra, lembrei do meu pai, que era muito do Flamengo, do Caxias, e aquela emoção toda foi um turbilhão de emoção, foi quando então me inspirei para compor em questão de meia hora.

A letra composta por Dirceu Soares foi interpretada pelo grupo Itamone e o hino foi tocado pela primeira vez no Estádio Centenário em março de 1978.

— Como é que eu, um menino, ia gravar o hino do Caxias? Aí o Seu Francisco Stédile (presidente grená) me emprestou dinheiro e, assim que o disco entrou, nós vendemos 3 mil cópias. Eu pegava um papel pardo com um maço de dinheiro, levava ali na rua Sinimbu, na casa do Seu Francisco, e devolvia, inclusive com lucro, porque eu não fiquei com um real sequer — recorda Dirceu, que finalizou expondo seu orgulho em fazer parte da história grená:

— Até comparo sempre o Caxias com as minhas filhas, com a minha esposa, com as minhas netas, porque eu gosto demais do Caxias. Eu não moro mais em Caxias do Sul, mas sempre que posso vou ao Centenário, sou sócio, compro camisas, cuia de chimarrão, erva, para presentear meus amigos, porque eu tenho alegria, o Caxias faz parte da minha vida.