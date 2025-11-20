"Fizemos uma grande partida. Série A é detalhe", diz lateral do Juventude após 3 a 3 com o Cruzeiro

Hermes marcou pelo segundo jogo seguido no Brasileirão. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O empate em 3 a 3 entre Juventude e Cruzeiro acabou sendo ruim para os dois. No lado alviverde, na briga contra o rebaixamento, o time manteve a distância para o Santos em quatro pontos e perdeu uma grande oportunidade de se aproximar dos rivais após abrir 2 a 0 na primeira etapa. Do lado dos mineiros, a chance de título diminuiu muito depois da partida no Alfredo Jaconi.

Após o duelo, o lateral-esquerdo Marcelo Hermes, autor do gol que abriu o placar, avaliou o desempenho da equipe.

— Fizemos uma grande partida. Série A é detalhe. Tivemos um bom primeiro tempo, mas tomamos um gol de bola parada. Depois, no segundo, tivemos o poder de reação depois de sofrer o gol, mas acabamos pecando no detalhe no fim. Mas, esse ponto pode ser importante, estávamos jogando contra uma equipe que está brigando pelo título. Agora é descansar e buscar os três pontos fora — avaliou o lateral, que ainda falou sobre o sentimento do grupo após o resultado em casa:

— Ficamos um pouco frustrados porque estávamos com três pontos na mão, e infelizmente ficamos com um ponto só. Temos quatro jogos pela frente e se mantivermos esta batida temos tudo para chegar na última rodada brigando pela permanência.

Marcelo Hermes já havia marcado na vitória sobre o Vasco, no Rio de Janeiro, e voltou a balançar as redes em um lance logo no começo da partida. Após tabela com Taliari, ele cruzou da esquerda e acabou encobrindo o goleiro do Cruzeiro.

— Muitas vezes, o Cássio ficava adiantado e hoje, felizmente, acertei o cruzamento mais fechado. Fico feliz pelo gol, mas queria mais a vitória, que seria muito importante para nós — comentou Hermes.