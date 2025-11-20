Esportes

Ruim para os dois
Notícia

"Fizemos uma grande partida. Série A é detalhe", diz lateral do Juventude após 3 a 3 com o Cruzeiro

Marcelo Hermes abriu o placar no Alfredo Jaconi com um golaço, encobrindo o goleiro Cássio

Maurício Reolon

Enviar email

Rafael Rinaldi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS