"Fico chateado porque a gente foi bem no jogo", lamenta lateral do Juventude após derrota para o Palmeiras

Mais uma derrota intensificou o drama do Juventude no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (2), o Alviverde da Serra foi superado por 2 a 0 pelo time de reservas do Palmeiras no Estádio Alfredo Jaconi, pela 31ª rodada.

Apesar da diferença técnica evidente e das tentativas do técnico Thiago Carpini — que chegou a mudar o esquema para três zagueiros —, o lateral Igor Formiga avaliou que o time teve um bom desempenho, mas lamentou a ineficiência contra um adversário de alto nível, que voltou para a liderança da Série A.

— A gente saiu com mais uma derrota. Fico chateado porque a gente foi bem no jogo. Acredito que a gente manteve muita posse de bola, a gente criou chances. Só que, infelizmente, o Palmeiras está bem no campeonato, está tendo uma sequência boa e a gente tem que procurar melhorar cada dia mais — declarou Formiga.

Com o revés, que mantém o Juventude na zona de rebaixamento com 26 pontos, o jogador fez um apelo ao torcedor e projetou a reação nos próximos confrontos diretos:

— Então, agora é voltar, levantar a cabeça mais uma vez, pedir desculpa ao nosso torcedor e buscar lá contra o Sport — finalizou Formiga para o Premiere.

O time de Thiago Carpini agora se concentra em uma sequência de dois jogos cruciais fora de casa. No meio da semana, quarta-feira (5), o time enfrenta o Sport, às 19h, na Ilha do Retiro. Depois, no sábado (8), encara o Vasco.