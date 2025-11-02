Esportes

Nem tão bem
Notícia

"Fico chateado porque a gente foi bem no jogo", lamenta lateral do Juventude após derrota para o Palmeiras

Equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini perdeu mais uma em casa e segue na penúltima colocação do Brasileirão

Tiago Nunes

