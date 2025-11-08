Executivo revela número de atletas já acertados com Caxias e confirma zagueiro

O Caxias segue a montagem de seu elenco para a temporada de 2026. Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, o executivo de futebol Léo Franco confirmou que o clube já tem alguns nomes muito bem encaminhados e oficializou o acerto com um zagueiro conhecido no futebol gaúcho.
Léo Franco anunciou o acerto com o zagueiro Windson, que disputou a última temporada pelo ABC e tem passagem anterior pelo Ypiranga nos últimos três anos. O executivo revelou que o planejamento está avançado, mas adotou cautela quanto aos anúncios:
— Windson tem pré-contrato. Nós já temos outros atletas, assim, muito bem encaminhados com pré-contrato. Hoje eu posso te dizer que a gente tem cinco, seis atletas já muito bem encaminhados, naquela coisa de troca de documentos — revelou.
Franco garantiu que, após os trâmites burocráticos, os nomes serão revelados pelo clube. Porém, o dirigente detalhou as posições desses jogadores:
— Tem gente do Nordeste. Tem de São Paulo. Temos um centroavante, um zagueiro, um volante e um segundo homem de meio. São essas posições. E tem outros que a gente já tem algumas conversas bem adiantadas — contou o executivo.
CHEGADAS
Para garantir que o técnico Fernando Marchiori possa iniciar os trabalhos com um grupo maior, o Caxias adiou o começo da pré-temporada em uma semana, remarcando a apresentação para o dia 19 de novembro. O adiamento se justifica pela chegada dos novos reforços já nesta semana.
— Os atletas que a gente está contratando, alguns já estão chegando no início da semana. Temos atletas chegando terça-feira, quarta-feira, sexta-feira, e na segunda-feira o restante do grupo, que tem contrato — explicou Léo Franco completou sobre a montagem:
— A gente acredita que até o início de dezembro vamos ter aí um elenco, não vou falar que totalmente formado, porque o mercado nem sempre anda do jeito que a gente quer.