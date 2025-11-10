Executivo revela a primeira frase de Marchiori à direção do Caxias e confirma saída de titular

Léo Franco é mineiro e chega para a sua primeira passagem no Rio Grande do Sul. Ulisses Castro / Agencia RBS

Duas semanas após assumir o cargo no Estádio Centenário, o executivo de futebol do Caxias, Léo Franco, concedeu entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, para detalhar o planejamento da temporada 2026. Franco explicou a mudança na data de apresentação e revelou a frase que selou o acerto com o técnico Fernando Marchiori.

A pré-temporada do Caxias, que inicialmente começaria nesta segunda-feira (10), foi adiada para o dia 19 de novembro. Léo Franco justificou a decisão como uma forma de otimizar o descanso dos atletas, mesmo com o calendário apertado:

— O último jogo foi dia 11 de outubro. E jogador, temos aquela preocupação de também não deixar muito tempo. Vamos ter um tempo de uma boa pré-temporada, por isso a gente acabou fazendo esse ajuste e deixamos ainda mais uma semana de descanso — contou.

Ele ressaltou que, mesmo com a folga de Natal e Ano Novo, o tempo será suficiente para a preparação até a provável estreia do Estadual, que deve ser em 11 de janeiro. O congresso técnico do Gauchão, com essa definição, será nesta segunda-feira (10).

"Eu Quero Estar Aí"

Léo Franco revelou a frase que marcou o início das negociações com Fernando Marchiori, demonstrando a vontade imediata do técnico em comandar o Grená:

— A primeira frase foi: "Eu quero estar aí". Então, ele tinha se desligado (do Primavera), foi uma coisa rápida que a gente teve a conversa. Um profissional acostumado com Série C, acostumado com o Paulista A2, com clubes com orçamentos próximos, com atletas com este perfil. Houve uma sinergia muito boa do que a gente pensa — revelou Léo Franco.

Saída confirmada

Léo Franco também confirmou a saída de um jogador que vem se recuperando de lesão no Centenário. O meio-campista Pedro Cuiabá não seguirá no clube para o ano de 2026. O atleta tem um pré-contrato com o Criciúma. O volante se recupera de uma lesão no joelho e deixará Caxias do Sul após três temporadas.