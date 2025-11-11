Executivo do Caxias detalha dificuldades e usa calendário cheio como trunfo em negociações

O Caxias segue no processo de montagem do elenco para a temporada de 2026, trabalhando com cautela para fechar as contratações necessárias. Enquanto o clube já tem 10 jogadores deste ano mantidos e oficializou o lateral-esquerdo Vitinho (ex-Guarani-SP), as negociações com outros alvos, como os volantes Dudu Vieira e Wellington Reis e o atacante Jeam, seguem em andamento.
O executivo Fernando Marchiori detalhou que o calendário reduzido dos Estaduais tem sido um fator que encarece o preço dos atletas, mas vê o calendário cheio do Caxias como uma vantagem na mesa de negociação.
Franco explicou que muitos atletas preferem contratos curtos e valores mais altos para disputar estaduais de grande visibilidade, mesmo que a competição seja breve:
— Os campeonatos estaduais e o Campeonato Paulista, que é um grande atrativo, que são 16 equipes, ele era um campeonato mais longo. Então aquela vitrine de Campeonato Paulista, os campeonatos estaduais hoje serão 12 datas, vão ser muito rápidos — contou Léo Franco.
O executivo apontou que alguns jogadores optam por essa vitrine, mesmo que o clube do interior não tenha um calendário completo:
— Tem atleta que prefere, mesmo num clube ali do interior, ou de um clube que acabou de ter o acesso, ele prefere poucos jogos, pegar a vitrine do Campeonato Paulista — disse.
O Caxias, que tem garantido um calendário de ano cheio com Gauchão, Copa do Brasil e Série C, utiliza a segurança do contrato mais longo como argumento para convencer os reforços:
— Tem atleta que entende. Eu prefiro já pegar um calendário todo, porque aí eu vou para aquela cidade, já vou me estabilizar, eu vou levar minha família. Mas tem atleta que prefere (a vitrine) — explicou o executivo Grená.