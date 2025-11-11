Executivo do Caxias detalha dificuldades e usa calendário cheio como trunfo em negociações

Léo Franco concedeu entrevista à Rádio Gaúcha Serra. Camila Corso / Agência RBS

O Caxias segue no processo de montagem do elenco para a temporada de 2026, trabalhando com cautela para fechar as contratações necessárias. Enquanto o clube já tem 10 jogadores deste ano mantidos e oficializou o lateral-esquerdo Vitinho (ex-Guarani-SP), as negociações com outros alvos, como os volantes Dudu Vieira e Wellington Reis e o atacante Jeam, seguem em andamento.

O executivo Fernando Marchiori detalhou que o calendário reduzido dos Estaduais tem sido um fator que encarece o preço dos atletas, mas vê o calendário cheio do Caxias como uma vantagem na mesa de negociação.

Franco explicou que muitos atletas preferem contratos curtos e valores mais altos para disputar estaduais de grande visibilidade, mesmo que a competição seja breve:

— Os campeonatos estaduais e o Campeonato Paulista, que é um grande atrativo, que são 16 equipes, ele era um campeonato mais longo. Então aquela vitrine de Campeonato Paulista, os campeonatos estaduais hoje serão 12 datas, vão ser muito rápidos — contou Léo Franco.

O executivo apontou que alguns jogadores optam por essa vitrine, mesmo que o clube do interior não tenha um calendário completo:

— Tem atleta que prefere, mesmo num clube ali do interior, ou de um clube que acabou de ter o acesso, ele prefere poucos jogos, pegar a vitrine do Campeonato Paulista — disse.

O Caxias, que tem garantido um calendário de ano cheio com Gauchão, Copa do Brasil e Série C, utiliza a segurança do contrato mais longo como argumento para convencer os reforços: