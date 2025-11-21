Executivo do Caxias comenta sobre os objetivos para a temporada 2026

O executivo Léo Franco faz parte do novo departamento de futebol do Caxias. Vitor Soccol / SER Caxias / Divulgação

Desde seu retorno à elite do Campeonato Gaúcho em 2017, o Caxias consolidou-se como um dos clubes mais consistentes da competição. A equipe grená marcou presença frequente entre os quatro primeiros colocados, demonstrando sua solidez no cenário estadual.

Em 2017 e 2019, o Caxias encerrou o Gauchão na terceira posição, conquistando o título de campeão do interior. A partir de 2020, o clube elevou seu patamar, chegando às finais e garantindo o vice-campeonato em 2020 e 2023. Além disso, alcançou o quarto lugar em 2021 e novamente em 2024. Para a próxima temporada, o objetivo é novamente alcançar, no mínimo, a fase decisiva do Campeonato Gaúcho.

— O clube tem, nos últimos anos do campeonato estadual, frequentado as semifinais e, em alguns momentos, a final da competição. Eu acho que esse precisa ser um ponto de partida. O que a gente precisa entender é que a gente precisa dar um passo cada vez — comentou o executivo Léo Franco, que completou:

— Não adianta eu ficar falando de final, semifinal, sendo que a gente tem uma primeira fase de um calendário diferente, extremamente curto. Serão cinco jogos, assim, já no início da competição. Então, dá o primeiro passo. Fazer uma boa primeira fase, classificar entre os quatro. Depois nós teremos um jogo único. Esse jogo sempre é muito difícil. Mas a gente espera ter a competência para repetir a campanha do ano passado e, a partir daí, buscar algo mais.

Após o Estadual, o grande objetivo será o sonhado acesso à Série B. O Caxias exibiu desempenhos contrastantes nas duas últimas edições da Série C do Campeonato Brasileiro. Em 2023, a equipe grená esteve ameaçada de rebaixamento, lutando para permanecer na divisão.

Contudo, na atual temporada de 2024, o clube de Caxias do Sul conquistou a melhor campanha na primeira fase do torneio, demonstrando uma significativa evolução. Apesar do bom rendimento inicial, o time foi posteriormente eliminado no quadrangular final da competição.

— A Série C também é uma competição importante. É o que eu disse para os atletas. Foi uma campanha importante esse ano, uma primeira fase. A gente tem uma boa base de elenco já montado, mas vai começar do zero. Vamos ter que remar tudo de novo — analisou Léo Franco, que finalizou:

— É uma competição difícil, por mais que ela seja de semana cheia, nós temos deslocamentos, às vezes, que nos atrapalham. Mas, de novo, buscar uma classificação e, na segunda fase, buscar algo mais, que, obviamente, é o acesso. Isso é o que nós também desejamos.