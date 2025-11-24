Ex-técnico do Caxias acerta com equipe que será rival na Série C de 2026

Júnior Rocha será o técnico do Paysandu em 2026. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Passados 37 dias do anúncio de sua saída do Caxias, o técnico Júnior Rocha, enfim, definiu seu novo clube para a temporada de 2026. O treinador de 44 anos irá comandar o Paysandu, adversário grená na próxima Série C do Campeonato Brasileiro.

A equipe paraense encerrou a disputa da Série B na lanterna da competição com apenas 28 pontos nos 38 jogos disputados.

Júnior Rocha deixou o Estádio Centenário com o sentimento de frustração das arquibancadas. Afinal, o Caxias liderou a primeira fase da Série C, mas, no quadrangular do acesso, não venceu nenhuma das seis partidas disputadas acabando em último lugar de seu grupo.

O treinador anunciou que não seguiria no Grená no dia 18 de outubro e fez com que o clube fosse ao mercado e optasse pela escolha de Fernando Marchiori, do Primavera-SP.

Com dois acessos à Segunda Divisão nacional, por Luverdense-MT (2013) e Ferroviária-SP (2024), o treinador é a aposta do Paysandu para o sonhado retorno imediato à Série B.

De quebra, Júnior Rocha terá que conviver com um ambiente de pressão em Belém do Pará, uma vez que o maior rival do Paysandu, o Remo, conquistou o acesso ao Brasileirão 2026.