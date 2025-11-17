Etapa Master do Circuito Estadual de Tênis Infantojuvenil tem campeões definidos

No último final de semana, o Circuito Estadual de Tênis Infantojuvenil teve seus campeões definidos. A etapa master foi realizada no Clube Tênis Santa Teresa, em Vacaria.
Os atletas que chegaram nas finais da última etapa da competição garantiram vaga na 1ª Semana de Treinamento da Pré-Temporada 2026, que acontece de 15 a 19 de dezembro, no São Leopoldo Tênis Clube.
Serão dois dias com atividades técnicas, físicas, táticas e mentais, ministradas pelos principais treinadores e preparadores do Rio Grande do Sul, além de convidados especiais, como tenistas e ex-tenistas profissionais.
O circuito objetiva o fortalecimento do tênis juvenil no Estado e tem se consolidado no cenário regional como inciativa voltada às categorias de base da modalidade, formando novos talentos.
Confira os campeões por categoria:
Categoria sub-12 - Feminino:
- Campeã: Maya Kern
- Vice-campeã: Luísa Domenico
Categoria sub-12 - Masculino:
- Campeão: Tomás Schuch
- Vice-campeão: Maxim Faminou
Categoria sub-14 - Feminino:
- Campeã: Penélope Schuch
- Vice-campeã: Lara Cechinato
Categoria sub-14 - Masculino:
- Campeão: Pedro Mello
- Vice-campeão: Alfredo Hauser
Categoria sub-16 - Masculino:
- Campeão: Fernando Chaves
- Vice-campeão: Pedro Taicher
Categoria sub-18 - Feminino:
- Campeã: Ana Faminova
- Vice-campeã: Maria Luísa Marques