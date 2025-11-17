Etapa Master do Circuito Estadual de Tênis Infantojuvenil tem campeões definidos

Jovens finalistas se encontram novamente em dezembro. Arquivo Pessoal / Divulgação

No último final de semana, o Circuito Estadual de Tênis Infantojuvenil teve seus campeões definidos. A etapa master foi realizada no Clube Tênis Santa Teresa, em Vacaria.

Os atletas que chegaram nas finais da última etapa da competição garantiram vaga na 1ª Semana de Treinamento da Pré-Temporada 2026, que acontece de 15 a 19 de dezembro, no São Leopoldo Tênis Clube.

Serão dois dias com atividades técnicas, físicas, táticas e mentais, ministradas pelos principais treinadores e preparadores do Rio Grande do Sul, além de convidados especiais, como tenistas e ex-tenistas profissionais.

O circuito objetiva o fortalecimento do tênis juvenil no Estado e tem se consolidado no cenário regional como inciativa voltada às categorias de base da modalidade, formando novos talentos.

Confira os campeões por categoria:

Categoria sub-12 - Feminino:

Campeã: Maya Kern

Vice-campeã: Luísa Domenico

Categoria sub-12 - Masculino:

Campeão: Tomás Schuch

Vice-campeão: Maxim Faminou

Categoria sub-14 - Feminino:

Campeã: Penélope Schuch

Vice-campeã: Lara Cechinato

Categoria sub-14 - Masculino:

Campeão: Pedro Mello

Vice-campeão: Alfredo Hauser

Categoria sub-16 - Masculino:

Campeão: Fernando Chaves

Vice-campeão: Pedro Taicher

Categoria sub-18 - Feminino: