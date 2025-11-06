"Estamos vivos e vamos em busca da próxima vitória", afirma Nenê após Juventude derrotar o Sport

Atacante Ênio (E) e o meia Nenê (D) celebraram muito o segundo gol na Ilha do Retiro. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

Enquanto a matemática mantiver viva a chama da esperança, o Juventude promete lutar pela permanência na Série A do Brasileirão. Na noite desta quarta-feira (25), o time da Serra conseguiu um respiro fundamental, melhorando seus números na tabela. O Verdão bateu o Sport por 2 a 0 no Estádio Ilha do Retiro, garantindo três pontos vitais para seguir sonhando com a salvação.

O Verdão chegou aos 29 na classificação e conquistou a sua segunda vitória fora de casa no Brasileirão. O time também deixou o Sport virtualmente rebaixado. Para Nenê, a esperança permanece, pois a diferença para deixar o Z-4 é de quatro pontos atualmente.

— Quanto matematicamente a gente tem chance, com certeza, nós vamos dar a vida por esse clube. Estamos vivos, acho que hoje era o jogo da nossa vida, um estádio difícil de jogar, uma equipe que sempre coloca dificuldades para quem vem jogar aqui, o ambiente estava um pouco diferente que geralmente está sempre cheio — declarou o jogador de 44 anos ao Premiere e completou:

— Nós tivemos a cabeça no lugar, fizemos um grande jogo, tivemos personalidade para jogar num momento difícil. Graças a Deus todo mundo fez um grande jogo, conseguimos um grande resultado, estamos vivos e vamos em busca da próxima vitória e do próximo jogo.