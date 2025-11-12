"Estamos bem otimistas", diz técnico do Juventude antes da final do Gauchão Feminino

Brandalise destacou a evolução da equipe durante a competição. Fernando Alves / EC Juventude / Divulgação

As gurias do Juventude começam neste domingo (16), às 15h, a disputar a final do Gauchão Feminino diante do Grêmio. Pela primeira vez desde a retomada do departamento, o time alviverde conseguiu quebrar a hegemonia da dupla Gre-Nal e se colocar na decisão.

As Esmeraldas vão em busca do quarto título estadual do clube. Os outros três foram no início dos anos 2000. Em entrevista ao Show dos Esportes, na Rádio Gaúcha Serra, o técnico Luciano Brandalise reforçou a importância de derrubar um dos favoritos ao título nas semifinais.

— Às vezes, as pessoas não se dão conta do que a gente conseguiu, né? Mas é um orçamento oito, nove vezes menor que o do Inter. Ano passado a gente já bateu na trave, foi nos pênaltis também. Esse ano eu acho que podia ter sido um pouquinho mais tranquilo, mas se não é difícil, não é Juventude. Estamos bem otimistas com o nosso desempenho — destacou o treinador, que explicou os motivos para a confiança no título:

— É uma decisão, mas o que nos dá esse otimismo é que nós fizemos bons jogos contra eles. Principalmente o jogo do Brasileiro, que foi 3 a 1, mas o resultado não diz o que foi o jogo. E os dois jogos do Gauchão foram muito parelhos. Jogos muito táticos. Agora é um jogo de final, e aí a gente tem que dar um pouquinho a mais. Estamos bem preparados para essas duas partidas.

Para o Gauchão, o Ju fez alguns ajustes no elenco e incorporou peças importantes, especialmente no setor ofensivo, com as chegadas de Dani Silva e Dani Ortolan, artilheira da competição com nove gols.

— O time amadureceu bastante. Tivemos, neste início do Campeonato Gaúcho, muitas lesões. Que vieram do Campeonato Brasileiro, porque a gente jogou com um grupo de atletas reduzido, e jogos muito intensos. Mas a gente conseguiu rodar todo o grupo, e isso foi muito benéfico.

O primeiro jogo da final será no Alfredo Jaconi. E a possibilidade de atuar em um bom gramado, e com o apoio da torcida, é considerado fundamental para sonhar com o título: