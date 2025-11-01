Esportivo vence o Juventude e aumenta briga por vagas nas semifinais da Copa FGF

Maior experiência do Tivo prevaleceu no Homero Soldatelli. Gabriel Tadiotto / Juventude, Divulgação

De virada, o Esportivo venceu o Juventude por 3 a 1, na tarde deste sábado (1º), no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, e acirrou a disputa pelas primeiras colocações da Copa FGF - Professor Ruy Carlos Ostermann.

O time alviverde, representado pela equipe sub-20, até saiu na frente com um gol do zagueiro Matheus Henrique, logo nos primeiros minutos. Porém, depois prevaleceu a maior experiência do grupo de Bento Gonçalves.

O Alviazul virou com gols do volante Fabiano e do centroavante Joesley no primeiro tempo. Na etapa final, o Ju criou mais chances na tentativa do empate, mas quem ampliou foi o Esportivo, com Augusto.

Com o resultado, são três clubes empatados com 11 pontos: Brasil-Pel, Esportivo e Gaúcho. O líder é o Pelotas, com 12. O Juventude segue na sétima posição, com cinco pontos.

Neste domingo (2), às 16h, tem clássico Bra-Pel no Bento Freitas, em duelo que vale o primeiro lugar. A 8ª rodada ainda terá na quarta-feira (5), no Cristo Rei, a partida entre Aimoré e Inter.

Em caso de vitória do Pelotas no clássico, o Lobão garante a liderança e a vaga às semifinais com uma rodada de antecedência. Se o Xavante vencer, assume a primeira posição e leva a decisão da classificação às semifinais para a última rodada.

Os dois primeiros colocados vão direto à fase semifinal, enquanto as outras duas vagas serão definidas em dois mata-matas: 3º x 6º e 4º x 5º.