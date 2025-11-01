Esportes

Em Flores da Cunha
Notícia

Esportivo vence o Juventude e aumenta briga por vagas nas semifinais da Copa FGF

Equipe alviverde, representada pelo sub-20, saiu na frente, mas sofreu a virada diante do Alviazul do técnico Márcio Nunes

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS