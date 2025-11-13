Esportivo perde para o Aimoré no jogo de ida das quartas de final da Copa FGF

Zagueiro Micael marcou mais uma vez para a equipe do Aimoré. Aimoré / Divulgação

No primeiro duelo das quartas de final da Copa FGF - Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann, o Esportivo visitou o Aimoré na noite desta quarta-feira (12) e perdeu por 1 a 0. A partida foi disputada no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo.

O gol da vitória dos mandantes saiu aos 26 minutos da etapa final. Após cobrança de escanteio, o experiente zagueiro Micael subiu sozinho para colocar a bola no canto esquerdo de Lúcio.

Com a derrota, o Tivo precisa de uma vitória no tempo normal por dois gols de diferença para se classificar às semifinais na partida de volta, marcada para domingo (16), às 16h, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.

Nesta quarta-feira também, o Brasil-Pel largou em vantagem na briga pela vaga à semifinal diante do Juventude. No Alfredo Jaconi, o Xavante venceu por 2 a 1 e decide a classificação em casa neste fim de semana.