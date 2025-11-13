Esportes

1 a 0
Notícia

Esportivo perde para o Aimoré no jogo de ida das quartas de final da Copa FGF

Partida foi disputada na noite desta quarta-feira (12) no Estádio Cristo Rei em São Leopoldo. Zagueiro Micael fez o gol da vitória dos mandantes

Rafael Rinaldi

