Equipes da Serra disputam finais em três categorias do Estadual de vôlei

Na reta final da temporada, as categorias de base do vôlei gaúcho estão movimentando diferentes cidades do Rio Grande do Sul com as definições dos campeões estaduais, nas séries Ouro e Prata. E, como tem sido comum nos últimos anos, as equipes da Serra Gaúcha estão marcando presença nas decisões principais.
O primeiro título foi definido no dia 15 de novembro, no sub-19 feminino. A APV/UCS, de Caxias do Sul, do técnico Fernando Lemos, ficou com o vice-campeonato ao perder a decisão para a Ginástica, de Novo Hamburgo, por 3 sets a 1, parciais de 19/25, 25/20, 25/21 e 25/18. As gurias do Recreio da Juventude garantiram o bronze.
Nesta sexta-feira (28) será a vez da decisão do sub-19 masculino, com as disputas no ginásio do Grêmio Náutico União (GNU), em Porto Alegre. Nas semifinais, os donos da casa, que tiveram a melhor campanha na fase classificatória, enfrentam o Nova Vôlei, de Nova Petrópolis. No outro confronto, disputa serrana entre APV/UCS e Bento Vôlei. Os vencedores disputam a final, no mesmo dia.
Sub-16 em Caxias
No domingo (30), a partir das 9h, a UCS vai receber as finais da Série Ouro da categoria infantil, a sub-16 feminina. São dois grupos com três equipes.
Na chave G estão APV/UCS, Sogipa, de Porto Alegre e Ceat/Bira, de Lajeado. Na H competem Nova Vôlei, de Nova Petrópolis, Recreio da Juventude e GNU, de Porto Alegre. As duas melhores equipes de cada chave avançam às semifinais, e depois ocorre a decisão da categoria.
Próximas finais
No sub-16 masculino, as finais da Série Ouro ocorrem em 6 de dezembro, na cidade de Canoas. As semifinais tem Sesi/Apav Canoas contra o Nova Vôlei e Bento Vôlei enfrentando o Colégio Sinodal, de São Leopoldo.
No dia seguinte, em 7 de dezembro, também em Canoas, ocorrem as partidas do sub-14 feminino. As duas semifinais tem o Sesi/Apav Canoas contra a APV/UCS e a Sogipa diante do GNU.
Em 14 de dezembro, na Sogipa, a última fase decisiva na Série Ouro, com o sub-14 feminino, também com duas chaves com três times. Sogipa, APV/UCS e GNU estão em um dos grupos. No outro, Nova Vôlei, Bento Vôlei e Ceat/Bira.