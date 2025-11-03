Equipe sub-17 feminina da APV/UCS fica em terceiro lugar na Taça Paraná

Equipe caxiense conquistou resultado inédito no Paraná. APV/UCS / Divulgação

Na 24ª edição da Taça Paraná, maior competição de voleibol de base da América Latina, a APV/UCS, de Caxias do Sul, conquistou um resultado expressivo e inédito, subindo ao pódio na disputa da Série Ouro da categoria sub-17 feminina. Além disso, foi a única representante do Rio Grande do Sul a ter tal destaque.

O time comandado pelo técnico Fernando Lemos ficou em terceiro lugar e ainda teve a levantadora Cacá como a melhor da posição no campeonato. Vôlei5 e Jaraguá, de Santa Catarina, ficaram com as duas primeiras posições.

Na disputa pelo bronze, a APV derrotou a Avofel, também de Santa Catarina, por 2 sets a 0, com um duplo 25/22. Foram mais de 80 times na disputa do sub-17 feminino, e a equipe caxiense reafirmou o seu potencial, já que vinha de consecutivas conquistas estaduais.

O evento no Paraná reuniu 370 equipes e 5.500 atletas, nos naipes masculino e feminino, das categorias: Sub-13 (2013/2014 e 2015), Sub-15 (2011 e 2012), Sub-17 (2009 e 2010) e Sub-19 (2007 e 2008).