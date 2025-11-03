Esportes

Vôlei
Notícia

Equipe sub-17 feminina da APV/UCS fica em terceiro lugar na Taça Paraná

Time do técnico Fernando Lemos subiu ao pódio em competição que reuniu mais de 370 equipes em diferentes categorias

Maurício Reolon

