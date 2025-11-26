Equipe sub-17 do Caxias estreia na Super Copa Capital

Caxienses jogam às 15h, no Estádio Defelê. Luiz Erbes / Divulgação

A partir da segunda-feira (1º), a 3ª Super Copa Capital de Futebol Sub-17 inicia no Distrito Federal. O Caxias, único representante gaúcho, está no Grupo D e estreia contra Sport Club Belém-PA, às 15h, no Estádio Defelê.

Depois da estreia, o Grená volta a campo no dia 3, diante do Santos, e encerra a primeira fase enfrentando o Boavista-RJ, no dia 5.

Caso avance às oitavas de final, tem como prováveis adversários Palmeiras, Vitória, Barra-SC ou o Penharol, atual campeão do DF.

Além da equipe candanga, também disputam o título times como Botafogo, Atlético-MG, Fortaleza, Goiás, Coritiba, Vitória, entre outros.

— O nível sobe ano após ano. Prova disso foi a presença de atletas que participaram do torneio no ano passado e estão com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17 — destacou Godofredo Gonçalves, organizador da competição.

Em 2024, o atacante Dell disputou o campeonato. Este ano, o jogador, conhecido como Haaland do Sertão, anotou cinco gols pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17, no Catar.