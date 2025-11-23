"Enquanto tiver a mínima condição de lutar pela permanência, assim faremos", diz técnico do Juventude após derrota para o São Paulo

Técnico Thiago Carpini aprovou a performance da equipe alviverde diante do São Paulo. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude perdeu a invencibilidade de três jogos no Brasileirão. O time alviverde foi derrotado pelo São Paulo, por 2 a 1, neste domingo (23), na Vila Belmiro, em Santos. O confronto foi válido pela 35ª rodada e o resultado complicou ainda mais a situação alviverde na luta contra o rebaixamento.

— Um primeiro tempo muito igual e se resume a duas oportunidades. Uma com o Juventude e não fizemos, depois o São Paulo foi eficiente. Acontece, o Taliari já foi decisivo para nós. Temos que seguir confiando no trabalho. Enquanto tiver a mínima condição de lutar pela permanência, assim faremos — comentou o técnico Thiago Carpini.

O Juventude terá três jogos na reta final. Enfrenta Bahia, Santos e Corinthians, sendo dois em casa. A situação é complicada. O time precisa somar o máximo de pontos para escapar do rebaixamento.

— Temos que viver jogo a jogo, mas temos condições de chegar aos 42 pontos. É chegar o mais longe possível e ver o que vai acontecer. A evolução é nítida, desde o jogo do Fluminense. Às vezes, evoluindo com resultado e coletivamente. No segundo tempo, tivemos o controle do jogo e empurramos o São Paulo para trás. O que me deixa otimista e contente, mesmo com o momento na tabela, a gente vem jogando melhor, a pontuação no returno tem sido satisfatória — analisou o treinador.

— O atleta está vendo a performance. Nós precisamos pontuar, mas joga bem. Jogamos bem contra o Vasco, Sport, Cruzeiro, Fluminense, Palmeiras e São Paulo. Para um time que toma tanta porrada e abatido por estar brigando no Z4, isso mostra a força do que está sendo passado e assimilado. A performance é boa — finalizou Carpini.