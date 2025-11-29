Esportes

Brasileirão
Notícia

Em final de jogo  emocionante, Juventude luta, desperdiça chances e fica no empate com o Bahia

Após sair atrás do placar, equipe alviverde empatou com Taliari ainda no primeiro tempo. Depois do intervalo, teve gol anulado, criou, mas não conseguiu a virada. Com o 1 a 1, o Verdão está virtualmente rebaixado

Maurício Reolon

