Em final de jogo  emocionante, Juventude luta, desperdiça chances e fica no empate com o Bahia

Foi um resumo do Juventude de Thiago Carpini nesta reta final de competição. Um time que luta, se entrega até o final, mas acaba parando em suas próprias limitações. Na noite desta sexta-feira (28), na antepenúltima rodada do Brasileirão 2025, o Verdão ficou no empate em 1 a 1 com o Bahia, e vê suas chances de permanência na elite praticamente acabarem.
Ademir abriu o placar para os baianos e Taliari deixou tudo igual. Com 34 pontos, o Ju agora depende de uma improvável combinação de resultados para continuar na elite. Na penúltima rodada da competição, o time alviverde vai enfrentar o Santos, quarta-feira (3), às 19h30min, no Alfredo Jaconi.
Com Reginaldo como novidade na ala direita, o Ju foi a campo diante do Bahia com a necessidade de vencer para manter as esperanças de continuar na Série A. Porém, quem começou melhor foi a equipe de Rogério Ceni. Aos quatro minutos, Everton Ribeiro recebeu com espaço na meia direita e finalizou na rede pelo lado de fora.
Aos 10, em troca de passes rápida, Erick Pulga saiu na cara de Jandrei, mas Luan Freitas e o goleiro alviverde conseguiram impedir o gol. Depois de 15 minutos, o Juventude seguia sem finalizar e com dificuldades para criar. Aos 18, após lançamento longo, Rafael Bilu recebeu na ponta direita e cruzou para a entrada da área. Mandaca cabeceou na mão do goleiro Ronaldo.
Aos 20, o Bahia abriu o placar. Em contra-ataque rápido, Everton Ribeiro e William José trocaram passes em velocidade e a bola chegou em Ademir, que recebeu pela direita, puxou para o meio e acertou um chutaço no canto: 1 a 0.
Na tentativa de uma resposta rápida, Nenê teve a chance em uma falta na meia direita, próximo da área, aos 25 minutos. O camisa 10 cobrou e a bola desviou na área, saindo pela linha de fundo. Sem desistir, dois minutos depois, saiu o gol de empate. Marcelo Hermes tentou duas vezes e cruzou pela esquerda. Taliari dominou de costas para o gol, girou e bateu cruzado, sem chances para Ronaldo: 1 a 1.
O gol fez a equipe alviverde ganhar moral para a sequência da partida. Aos 37, Rafael Bilu recebeu na meia direita, puxou para o pé esquerdo e bateu forte no canto. O goleiro Ronaldo espalmou para escanteio. Mesmo com mais iniciativa na reta final da primeira etapa, o Ju não conseguiu a virada e foi para o intervalo empatando em casa.
SEGUNDO TEMPO
Na volta das duas equipes, Rodrigo Nestor, que entrou no Bahia, assustou a torcida jaconera. Com menos de um minuto, ele arriscou de longe e Jandrei fez a defesa parcial. No rebote, Rodrigo Sam salvou ao se antecipar ao atacante Erick Pulga.
Vendo o Bahia novamente ter muito mais posse de bola e com o Ju errando muitos passes, o técnico Thiago Carpini promoveu sua primeira mudança aos oito minutos, com Negueba na vaga de Rafael Bilu.
Aos 21, o Ju chegou a balançar as redes com um golaço de bicicleta de Marcos Paulo após uma sequência de cruzamentos para a área. Porém, a arbitragem assinalou impedimento, confirmado pelo VAR. Na sequência, Carpini promoveu mais duas mudanças, com Matheus Babi e Ewerthon nos lugares de Nenê e Reginaldo.
E o Ju voltou a levar perigo aos 29 minutos. Marcelo Hermes fez outro ótimo cruzamento nas costas da defesa e Negueba se antecipou para finalizar. O goleiro Ronaldo salvou os baianos. Mesmo com todas as limitações técnicas da equipe, o Verdão seguiu insistindo em busca da virada. Luan Freitas teve chance de cabeça, mas errou a pontaria.
Em um jogo com muitas paralisações, a equipe alviverde ainda fez mais duas trocas em busca do gol, com Jadson e Ênio nas vagas de Luan Freitas e Caíque. Aos 42, Ênio cruzou da esquerda e Taliari não alcançou, mas Ronaldo se esticou todo para defender. Aos 44, foi a vez de Mandaca cabecear na área e obrigar o goleiro do Bahia a fazer outra grande defesa.
Nos 10 minutos de acréscimos, virou ataque contra defesa. Aos 47, Taliari ganhou na ponta direita e cruzou na cabeça de Negueba, que testou forte e acertou a trave.
Em um final emocionante, o Bahia teve três chances de marcar no mesmo lance, mas Marcos Paulo salvou duas vezes em cima da linha. No contra-ataque, Taliari recebeu na área e chutou cruzado, mas o zagueiro do Bahia também tirou quase dentro da meta.
Aos 54, foi a vez de Mandaca cruzar rasteiro e Rodrigo Sam desviar fraco. A bola passou rente à trave. Ainda teve tempo para Babi ter a sua chance dentro da pequena área e a zaga do Bahia desviar outra vez em cima da linha.
FICHA TÉCNICA
Brasileirão - 36ª rodada
Juventude x Bahia
Estádio Alfredo Jaconi
Juventude
Jandrei; Luan Freitas (Ênio, 40/2º), Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Reginaldo (Ewerthon, 22/2º), Caíque (Jadson, 40/2º), Mandaca, Nenê (Matheus Babi, 22/2º) e Marcelo Hermes; Bilu (Negueba, 8/2º) e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.
Bahia
Ronaldo; Gilberto, Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre, 26/2º) , Jean Lucas (Rodrigo Nestor, int.) e Everton Ribeiro (Erick, 14/2º); Ademir, Willian José e Erick Pulga (Thiago, 26/2º). Técnico: Rogério Ceni.
Gols: Ademir (J), aos 20min, Taliari (J), aos 27min, no primeiro tempo.
Amarelos: Caíque, Rodrigo Sam (J); Jean Lucas, Acevedo (B).
Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho-PA, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz-MS e Thiago Henrique Neto Correa Farinha-RJ. VAR: Emerson de Almeida Ferreira-MG.