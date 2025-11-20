Em jogaço de seis gols, Juventude cede empate ao Cruzeiro no Alfredo Jaconi

Taliari (E) marcou dois gols na tarde desta quinta-feira (20). Neimar De Cesero / Agencia RBS

Em um jogo em ritmo alucinante e com emoção até o minuto final, o Juventude deixou escapar um resultado fundamental na sua batalha para permanecer na elite. Após abrir 2 a 0 e conseguir nova vantagem após sofrer o 2 a 2, o time alviverde ficou no empate em 3 a 3 com o Cruzeiro, na tarde desta quinta-feira (20), no Estádio Alfredo Jaconi. O duelo foi válido pela 34ª rodada do Brasileirão 2025.

Taliari, duas vezes, e Marcelo Hermes marcaram os gols da equipe alviverde. Kaio Jorge, dois, e Sinisterra fizeram para a Raposa.

O resultado mantém o Ju na zona de rebaixamento, agora com 33 pontos, ainda na 18ª colocação. Na reta final da competição, o próximo compromisso do Verdão será diante do São Paulo, domingo (23), às 16h, na Vila Belmiro, em Santos.

Com Marcos Paulo na zaga e os retornos de Jadson e Mandaca no meio-campo, o Ju foi a campo contra o Cruzeiro em busca de uma terceira vitória seguida. E, logo aos quatro minutos, o atacante Taliari tentou surpreender Cássio em chute do meio-campo, sem a direção da meta.

Aos seis, um susto para o torcedor jaconero. Após um erro na saída de jogo dentro da área, Gabigol finalizou de pé esquerdo rente à trave. No lance seguinte, um golaço do Juventude. Em jogada trabalhada pelo lado esquerdo, Marcelo Hermes tabelou com Taliari e cruzou de pé esquerdo. A bola foi direto para o gol e encobriu Cássio: 1 a 0.

O Cruzeiro tinha mais posse de bola, mas era o Juventude quem era mais efetivo. Aos 15, Caíque teve espaço e fez um lindo lançamento nas costas da zaga. Taliari dominou no peito e com um toque sutil tirou de Cássio para marcar o 2 a 0.

O início alucinante do time de Thiago Carpini não permitia ao Cruzeiro levar perigo ao goleiro Jandrei. Aos 23, em contra-ataque após um recuo polêmico de Kaiki Bruno para Cássio, a equipe mineira chegou com Sinisterra, que deixou Kaio Jorge livre para descontar. Porém, o atacante escorregou na hora da finalização, perdendo uma grande chance.

Nos minutos seguintes, mesmo com muito mais posse de bola, o Cruzeiro não conseguia levar perigo ou finalizar em direção ao gol. Quem esteve próximo de ampliar foi o Juventude. Aos 38, em contra-ataque, Bilu avançou em velocidade e cruzou para Taliari, que não alcançou. A bola sobrou para Jadson finalizar e Cássio fez grande defesa.

Aos 41, na bola parada, o Cruzeiro descontou. William cobrou falta pelo lado esquerdo e o colombiano Sinisterra subiu mais alto que todo mundo e testou forte, sem chances para Jandrei: 2 a 1 Juventude.

O time alviverde ainda tentou ampliar no primeiro tempo. Aos 45, Nenê cobrou falta frontal e Cássio defendeu sem dar rebote. Aos 48, em lançamento de Matheus Henrique para Kaio Jorge, Caíque tentou cortar e quase marcou contra. Jandrei espalmou para fora.

EMOÇÃO ATÉ O FIM

Com a manutenção do time titular, o Juventude voltou para a segunda etapa com a missão de confirmar o resultado positivo. E os minutos iniciais foram de repetição do cenário do primeiro tempo. O Cruzeiro tinha a posse de bola, mas agora levando mais perigo. Aos cinco, após rebote na frente da área, Lucas Romero finalizou forte, rente à trave.

Aos sete, Japa teve liberdade na meia direita e cruzou para a área. Kaiki apareceu na segunda trave com espaço e desviou para o meio da área, onde Kaio Jorge se esticou todo para empurrar para as redes: 2 a 2.

Logo após o gol, Carpini fez duas mudanças e sacou Nenê e Rafael Bilu para as entradas de Abner e Giovanny. Na resposta alviverde, após cobrança de falta, Mandaca cruzou e Abner cabeceou para a defesa de Cássio.

Aos 13, a pressão e a sequência de cruzamentos para a área surtiu efeito. Marcelo Hermes levantou da esquerda, Mandaca escorou de cabeça e Taliari acertou um chutaço para fazer o 3 a 2.

O ritmo da partida era alucinante e, após o terceiro gol, o Ju fez três trocas para manter a intensidade. Entraram Ewerthon, Sforza e Alan Ruschel para as saídas de Mandaca, Caíque e Marcos Paulo.

Porém, após fazer as últimas trocas, o Ju viu Taliari se lesionar e ficar em campo apenas para cumprir tabela. Com isso, o drama aumentou. Aos 35, Sinisterra recebeu dentro da área e bateu firme de pé esquerdo. O goleiro Jandrei salvou com a mão direita espalmando para fora.

Aos 40, Bolasie cruzou da direita e Abner falhou feio. A bola ficou limpa para Kaio Jorge, que mandou para a rede: 3 a 3.

O Juventude não desistiu e Giovanny tentou o chute colocado, mas parou em Cássio. Do outro lado, Gabigol bateu bonito de pé esquerdo e Jandrei salvou o time alviverde.

Nos acréscimos, o Juventude escapou duas vezes. Kauã cruzou na área e Gabigol perdeu um gol incrível ao cabecear para fora. No último lance do jogo, Kaio Jorge bateu rasteiro e Jandrei defendeu. O placar ficou mesmo no 3 a 3.

FICHA TÉCNICA

Brasileirão - 34ª rodada

Juventude x Cruzeiro

Estádio Alfredo Jaconi

Juventude

Jandrei; Luan Freitas, Caíque (Sforza, 20/2º) e Marcos Paulo (Alan Ruschel, 20/2º) ; Igor Formiga, Jadson, Mandaca (Ewerthon, 15/2º), Nenê (Abner, 8/2º) e Marcelo Hermes; Rafael Bilu (Giovanny, 8/2º) e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

Cruzeiro

Cássio; William (Kauã Moraes, 27/2º), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno (Kauã Prates, 27/2º); Lucas Silva (Ryan, 27/2º) , Lucas Romero, Matheus Henrique (Japa, int.); Gabigol, Sinisterra e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

Gols: Marcelo Hermes (J), aos 8min, Taliari (J), aos 15min, Sinisterra (C), aos 41min, no primeiro tempo. Kaio Jorge (C), aos 7min e aos 40min, Taliari (J), aos 14min, no segundo.

Amarelos: Mandaca, Nenê, Alan Ruschel, Jandrei (J); Matheus Henrique (C).

Árbitro: Savio Pereira Sampaio-DF, auxiliado por Leila Naiara Moreira da Cruz-DF e Leone Carvalho Rocha-GO. VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro-RN.