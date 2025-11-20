Esportes

Brasileirão
Notícia

Em jogaço de seis gols, Juventude cede empate ao Cruzeiro no Alfredo Jaconi

Equipe alviverde chegou a abrir 2 a 0, mas acabou ficando no 3 a 3, que não muda o cenário na briga contra o rebaixamento

Maurício Reolon

