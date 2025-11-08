Em busca de uma sequência na reta final, Juventude enfrenta o Vasco em São Januário

Rafael Bilu fará contra o Vasco o sexto jogo consecutivo como titular do Ju. Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

O Juventude chegou ao Rio de Janeiro de ânimo renovado para enfrentar o Vasco neste sábado (8), em São Januário, pela 33ª rodada do Brasileirão. Afinal, o time de Thiago Carpini conseguiu aliar uma atuação consistente com resultado na partida passada contra o Sport, em Recife.

O desafio agora é seguir pontuando para se aproximar do 16º colocado e ter chances de chegar na 38ª rodada em condições de lutar pela permanência na Série A de 2026.

— A gente sabia da importância desse jogo, de sairmos de Recife pontuando. Nos mantém vivos, nos coloca ainda na briga. Ainda temos seis jogos. Resta fazermos o nosso papel — destacou o atacante Rafael Bilu à Rádio Caxias.

O atacante de 26 anos — que veio da Série C do Campeonato Brasileiro como aposta contratada junto ao Guarani — foi titular dos últimos cinco jogos do Verdão. Unindo entrega com evolução, Bilu busca a mesma constância de que a equipe precisa para seguir firme na luta contra o Z-4.

— Essa foi uma das palavras-chave, que era a constância que a gente não estava tendo. Fizemos bons jogos, mas o resultado não estava vindo. Contra o Sport, o resultado veio. A gente espera essa mesma vontade, o mesmo estilo e a mesma pegada para que a gente possa conseguir o resultado contra o Vasco — finalizou Bilu.

Com a consolidação do esquema com três zagueiros e uma leve melhora de desempenho desde a partida contra o Palmeiras, o grupo alviverde espera fazer do duelo contra o Vasco a arrancada de que o clube tanto precisa para sair da incômoda situação na tabela.

— Acredito que as últimas três partidas a gente desempenhou bem. Em duas, o resultado não veio, mas feliz por voltar a vencer e continuar na briga. Então é manter o pezinho no chão, trabalhar forte em mais um jogo decisivo. Pensar jogo a jogo para que no final a gente possa chegar vivo — completou o lateral-esquerdo Marcelo Hermes.

Pela segunda vitória seguida

Mais uma vez, o Verdão terá a chance de buscar algo que ainda não conseguiu neste Brasileirão: emendar a segunda vitória consecutiva na competição.

— Essa sequência é muito difícil, porque a gente faz um jogo em casa contra o Palmeiras, com aquele nível de exigência física, de concentração. Depois você vem até Recife fazer um jogo muito difícil contra o Sport, e agora a gente tem um jogo no sábado contra o Vasco. Então, encaixar uma sequência de bons resultados num espaço tão curto de tempo, com as limitações que nós temos dentro do nosso elenco, realmente é muito difícil — admitiu o técnico Thiago Carpini.

Em 16 jogos no comando da equipe, Carpini foi responsável pela conquista de 18 dos 29 pontos que o Ju obteve na competição. O aproveitamento de 37,5%, que ainda é insuficiente para manter o clube na elite do futebol brasileiro em 2026. O time terá que produzir mais.

— Foram momentos bons, momentos de dificuldades, mas eu acho que isso é uma situação que ela vem se repetindo desde o início da temporada, de não conseguir encaixar boas sequências. A gente não paga pelo que passou, falamos daqui para a frente, e que a gente possa entender o que nós vamos ter de melhorar em todos os aspectos, principalmente na questão física, para enfrentar o Vasco, um jogo muito difícil — finalizou o técnico.