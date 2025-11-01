Elenco, reforços e renovações: o próximo passo do Caxias visando 2026

Da esquerda para direita: vice-presidente Jaime Bellicanta, vice de futebol, Chiquinho Corsetti, presidente Roberto de Vargas, executivo, Léo Franco, e gerente, João Corrêa. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O mês de outubro foi emblemático para o Caxias. A sonhada vaga à Série B do Campeonato Brasileiro não veio. Mas o clube ergueu a cabeça e mexeu em peças importantes na estrutura para fazer de 2026 o ano de mais um acesso nacional.

O primeiro passo promovido pelo presidente Roberto de Vargas foi formar um novo departamento de futebol, composto pelo vice-presidente Chiquinho Corsetti, o gerente João Corrêa, e o executivo Léo Franco.

Em seguida, os novos integrantes do futebol grená escolheram Fernando Marchiori para comandar os rumos da comissão técnica na vaga de Júnior Rocha, que optou em não permanecer no Caxias.

— Entraram em contato com o Júnior, ele comentou que já havia acordado com a turma que estava antes de que não seguiria nesse ano no Caxias. Então, a gente agradeceu e quem sabe na frente a gente possa trabalhar juntos. Não se fechou as portas de nenhum lado — garantiu Corsetti.

A escolha de Marchiori — que já está em Caxias do Sul e será apresentado de forma oficial na segunda-feira (3) — se deu pelo estilo de jogo e histórico vitorioso recente em equipes como ABC e Primavera-SP, onde conquistou acessos nacionais e estaduais.

O passo seguinte dos dirigentes do Caxias é montar o elenco que iniciará ainda em 2025 a preparação para as disputas de Gauchão, Copa do Brasil e Série C do ano que vem.

12 atletas possuem contrato para 2026, enquanto 21 nomes ficaram sem contrato ao final de outubro. Alguns, como o goleiro Thiago Coelho, com vínculo até o final do Estadual, podem ter o contrato prorrogado. Mas primeiro, os dirigentes trabalham para contar com alguns jogadores que estiveram no clube nesta temporada e que encerram seus contratos ao final de outubro. Casos do zagueiro Alan, do volante Pedro Cuiabá e do lateral-esquerdo Marcelo Nunes.

— São atletas que interessam, sim, há conversas para mantê-los, tudo está em negociação. Mas não temos nenhum atleta acertado, seja em termos de renovação ou vinda de novos nomes — admitiu o gerente de futebol do Caxias, João Corrêa.

Por conhecer o mercado paulista, de onde despontam bons nomes dentro da realidade financeira do Caxias, o técnico Fernando Marchiori também participará na indicação de peças que venham acrescentar ao grupo do Caxias em 2026.

Atletas com vínculo com o Caxias para 2026:

Até o final do Gauchão

Goleiro: Thiago Coelho

Meio-campistas: Yann Rolim e Zanelatto (emprestado ao Gaúcho)

Atacantes: Jhonatan Ribeiro, Gustavo Nescau e Leozinho (emprestado para a Apafut)

Até o fim da Série C