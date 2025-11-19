De volta aos gramados: ex-meia do Juventude é anunciado por clube mineiro após punição por esquema de apostas

Tota atuou no Juventude em 2022. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Eliminado do futebol profissional pela Fifa pelo envolvimento em manipulação de resultados — na operação Penalidade Máxima de 2023 —, o meia Gabriel Tota, ex-Juventude, rodou pelo futebol amador do Brasil em busca de trabalho até ser liberado para atuar profissionalmente depois de dois anos afastado. O atleta voltará aos gramados no Pouso Alegre-MG.

​A punição veio no momento em que o meia estava atuando com as cores do Ypiranga, um ano depois de vestir a camisa do Ju. Após a punição, Tota procurou alternativas para não abandonar sua carreira e até, recentemente, se destacou e ganhou notoriedade por participar da Kings Cup, torneio da Kings League Brasil.

A eliminação do meio-campista do futebol se deu em decorrência da Operação Penalidade Máxima, deflagrada pelo Ministério Público de Goiás (MPGO). Pelas investigações realizadas, Tota aliciava companheiros do Juventude por intermédio de apostadores.

Contudo, Tota não foi banido do futebol e ele poderia contestar a punição dois anos depois dela ser cumprida (em junho de 2025).

Liberado para voltar aos gramados, nesta terça-feira (18) Tota foi anunciado pelo Pouso Alegre, de Minas Gerais, e não escondeu a satisfação em poder voltar a jogar futebol.

— Vamos juntos! Oportunidade de ouro, pode ter certeza que não vai faltar raça, empenho e dedicação, passes e gols! Vamos em busca dos nossos objetivos — declarou o atleta no perfil do Instagram do clube mineiro.

Em 2026, o time de Gabriel Tota terá pela frente o Campeonato Mineiro e a Série D do Campeonato Brasileiro.