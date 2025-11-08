De virada, Juventude vence o Vasco e se reaproxima da saída do Z-4 do Brasileirão

Lateral-esquerdo marcou de pé direito o gol do empate. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O sonho da permanência continua. Pela primeira vez no Brasileirão 2025, o Juventude venceu duas partidas consecutivas. E não foi qualquer partida. De virada, a equipe de Thiago Carpini fez 3 a 1 no Vasco, em São Januário, neste sábado (8), e se reaproximou da saída da zona do rebaixamento.

Marcelo Hermes, Nenê e Ewerthon marcaram os gols do Ju. Rayan abriu o placar para o time carioca. O resultado deixa o Verdão com 32 pontos, dois a menos do que o Vitória, 16º colocado. Neste domingo (9), o time seca os baianos, que enfrentam o Botafogo, e o Santos, que encara o Flamengo.

Agora, o time alviverde terá uma pausa na Data Fifa é só volta a atuar em 20 de novembro, contra o Cruzeiro, às 16h, no Alfredo Jaconi. Será o início da sequência final de cinco jogos pela competição nacional.

O JOGO

Em São Januário, o técnico Thiago Carpini repetiu pela primeira vez a escalação da equipe em relação ao jogo anterior. E a partida começou equilibrada, com os dois times tentando fazer prevalecer suas estratégias. O Vasco com mais posse de bola, finalizou com Coutinho para fora, aos quatro minutos. O Juventude chegava nos contra-ataque, quase sempre pelos lados do campo, mas sem efetividade.

Aos 16, depois de cobrança de escanteio de Coutinho na primeira trave, Cuesta desviou com perigo. Em um duelo com muitas faltas, o volante Caíque acabou se lesionado em uma entrada forte de Lucas Piton, que não recebeu cartão amarelo, e precisou ser substituído por Jadson.

Aos 26 minutos, Lucas Piton recebeu lançamento longo perfeito de Coutinho pelo lado esquerdo e cruzou na cabeça de Rayan. Livre, o jovem atacante testou forte e Jandrei espalmou para dentro do próprio gol: 1 a 0 Vasco.

Logo após o gol, nova alteração no Ju, com a entrada de Marcos Paulo no lugar de Wilker Ángel. A equipe carioca seguia melhor e quase ampliou aos 31. Coutinho fez belo lançamento para Rayan, que entrou na área e chutou para o gol. Jandrei espalmou para o meio e Andrés Gómez escorregou na hora do rebote. Dois minutos depois, Paulo Henrique fez jogada individual pela direita e serviu Gómez, que bateu alto, sobre a meta.

Aos 37, Coutinho cobrou falta na área e Cuesta desviou de cabeça para fora. Na resposta do Ju, no minuto seguinte, veio empate. Taliari recebeu lançamento na área, teve calma e cruzou para Marcelo Hermes, que bateu de primeira, de pé direito, sem chance para Léo Jardim: 1 a 1.

O gol deu novo ânimo para a equipe de Thiago Carpini, que passou a pressionar a saída de jogo do rival e criar oportunidades para a virada. Primeiro, Robert Renan errou e Jadson encontrou Nenê, que tocou para Taliari, que adiantou demais na hora de invadir a área. Léo Jardim saiu e fez a defesa. Aos 44, em jogada bem trabalhada, Marcelo Hermes cruzou e Taliari cabeceou para outra boa defesa de Léo Jardim.

Aos 45, não teve jeito. Léo Jardim tentou sair jogando com um passe curto, mas Jadson interceptou. A bola caiu no pé de Nenê, que tirou de Hugo Moura e bateu rasteiro. A bola passou por baixo do goleiro do Vasco e morreu nas redes: 2 a 1. O camisa 10 não comemorou em respeito ao clube onde fez história.

SEGUNDO TEMPO

Com Mandaca no lugar de Rafael Bilu, o Ju voltou do intervalo com a missão de segurar o ímpeto ofensivo do Vasco. Logo aos dois minutos, após cobrança de escanteio, Jandrei espalmou para a entrada da área e Nuno Moreira finalizou forte. O goleiro alviverde fez grande defesa.

Aos nove minutos, na sua primeira jogada ofensiva, Mandaca recebeu na esquerda, passou por Cuesta e foi derrubado quando iria invadir a área. Na cobrança da falta, Nenê bateu e Léo Jardim espalmou para o lado.

Mesmo com as tentativas de lançamento para a área, a pressão vascaína não se traduzia em finalizações ao gol de Jandrei. Aos 25, Carpini promoveu as últimas duas trocas na equipe: Ewerthon e Giovanny nas vagas de Peixoto e Nenê. No minuto seguinte, quase o terceiro do Ju. Giovanny cobrou escanteio, Taliari desviou para o meio e Mandaca finalizou de primeira no travessão.

O jogo ficou aberto e o técnico Fernando Diniz empilhou atacantes para buscar o empate. Porém, com uma boa postura defensiva, o Ju controlou as ações sem maiores sustos. A situação melhorou após a expulsão do lateral Paulo Henrique, depois de falta dura em Taliari.

A vitória foi confirmada aos 44 minutos. Em lançamento longo, Giovanny recebeu nas costas da defesa vascaína, arrancou em direção à área e rolou para Ewerthon fechar o placar: 3 a 1. Depois do bandeira assinalar o impedimento, o VAR confirmou o gol.

FICHA TÉCNICA

Brasileirão - 33ª rodada

Vasco 1x3 Juventude

Estádio São Januário

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta (Puma Rodríguez, 32/2º), Robert Renan e Lucas Piton (GB, 32/2º); Barros, Hugo Moura (Tchê Tchê, int.), Philippe Coutinho; Rayan, Nuno Moreira (Matheus França, 13/2º) e Andrés Gómez (Vegetti, 25/2º). Técnico: Fernando Diniz.

Juventude

Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam, Wilker Ángel (Marcos Paulo, 29/1º); Igor Formiga, Caíque (Jadson, 25/1º), Peixoto (Ewerthon, 25/2º), Nenê (Giovanny, 25/2º) e Marcelo Hermes; Rafael Bilu (Mandaca, int.) e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.