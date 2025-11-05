Esportes

Brasileirão 2025
Notícia

Contra o Sport, Juventude desafia tabu de 26 anos e a matemática para se manter vivo na luta contra o Z-4

Equipe do zagueiro Luan Freitas terá sete finais pela frente até o término da competição. A primeira delas é diante do último colocado na tabela

Rafael Rinaldi

