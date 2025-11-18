Esportes

Confira os resultados da equipe Kuse Dojô no Meeting Sul Brasileiro Interclubes de Judô 

O evento, realizado em Blumenau, reuniu mais de 1,6 mil atletas dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Com esses resultados, a escola de Judô de Caxias do Sul garantiu a terceira posição no ranking geral masculino da classe sub-11 principal

Eduardo Costa

