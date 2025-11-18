Confira os resultados da equipe Kuse Dojô no Meeting Sul Brasileiro Interclubes de Judô 

A equipe de competição Kuse Dojô participou entre os dias 14 e 16 de novembro do Meeting Sul Brasileiro Interclubes, realizado em Blumenau. O evento reuniu mais de 1,6 mil atletas dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, com disputas nas classes Cadete, sub-15, sub-13 e sub-11, consolidando-se como uma das maiores competições da região.
Na classe sub-11, os destaques foram Vicenzo Ferrari, campeão na divisão Principal, e Richard Mora Suárez, vice-campeão na mesma divisão. Miguel Lodetti conquistou a quarta colocação na divisão Aspirantes. Com esses resultados, o Kuse Dojô garantiu a terceira posição no ranking geral masculino da classe sub-11 Principal, entre 77 equipes participantes.
Já na classe sub-13, a equipe contou com boas colocações: Yasmin Vaz de Freitas ficou em quinto lugar, enquanto Letícia da Cruz Amado e Alexia da Cruz Amado alcançaram a sétima posição, todas na divisão Principal. Isabelle Salesbrão também marcou presença na categoria.
Na classe sub-15, João Balestro foi vice-campeão na divisão Aspirantes, seguido por Benjamim Brognoli (quinto lugar) e Ágatha Vaz Telles (sétimo lugar na Principal). Outros atletas, como Alisson Leite e Caleb Brognoli, participaram e representaram bem o dojô.
Com esses resultados expressivos, o Kuse Dojô reforça sua força no cenário competitivo regional e já se prepara para o próximo desafio: o Masters, que será realizado no dia 22 de novembro, em Lajeado.
Confira os resultados
Classe sub-11:
Vicenzo Ferrari - Campeão na divisão Principal
Richard Mora Suárez - Vice Campeão na Divisão Principal
Miguel Lodetti - Quarto Lugar na Divisão Aspirantes
** No Ranking Geral de entidades da Classe Sub 11 Principal, a equipe Kuse Dojô conquistou a terceira colocação no masculino entre 77 equipes.
Classe sub-13:
Yasmin Vaz de Freitas - Quinto Lugar na Divisão Principal
Letícia da Cruz Amado - Sétimo Lugar na Divisão Principal
Alexia da Cruz Amado - Sétimo Lugar na Divisão Principal
Isabelle Salesbrão - Participação na Divisão Principal
Classe sub-15:
João Balestro - Vice Campeão na Divisão Aspirantes
Benjamim Brognoli - Quinto Lugar na Divisão Aspirantes
Ágatha Vaz Telles - Sétimo Lugar na Divisão Principal
Alisson Leite - Participação na Divisão Principal
Caleb Brognoli - Participação na Divisão Aspirantes