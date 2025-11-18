Confira os resultados da equipe Kuse Dojô no Meeting Sul Brasileiro Interclubes de Judô 

Com esses resultados, o Kuse Dojô garantiu a terceira posição no ranking geral masculino da classe sub-11 Principal. Arquivo pessoal / Divulgação

A equipe de competição Kuse Dojô participou entre os dias 14 e 16 de novembro do Meeting Sul Brasileiro Interclubes, realizado em Blumenau. O evento reuniu mais de 1,6 mil atletas dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, com disputas nas classes Cadete, sub-15, sub-13 e sub-11, consolidando-se como uma das maiores competições da região.

Na classe sub-11, os destaques foram Vicenzo Ferrari, campeão na divisão Principal, e Richard Mora Suárez, vice-campeão na mesma divisão. Miguel Lodetti conquistou a quarta colocação na divisão Aspirantes. Com esses resultados, o Kuse Dojô garantiu a terceira posição no ranking geral masculino da classe sub-11 Principal, entre 77 equipes participantes.

Já na classe sub-13, a equipe contou com boas colocações: Yasmin Vaz de Freitas ficou em quinto lugar, enquanto Letícia da Cruz Amado e Alexia da Cruz Amado alcançaram a sétima posição, todas na divisão Principal. Isabelle Salesbrão também marcou presença na categoria.

Na classe sub-15, João Balestro foi vice-campeão na divisão Aspirantes, seguido por Benjamim Brognoli (quinto lugar) e Ágatha Vaz Telles (sétimo lugar na Principal). Outros atletas, como Alisson Leite e Caleb Brognoli, participaram e representaram bem o dojô.

Com esses resultados expressivos, o Kuse Dojô reforça sua força no cenário competitivo regional e já se prepara para o próximo desafio: o Masters, que será realizado no dia 22 de novembro, em Lajeado.

Confira os resultados

Classe sub-11:

Vicenzo Ferrari - Campeão na divisão Principal

Richard Mora Suárez - Vice Campeão na Divisão Principal

Miguel Lodetti - Quarto Lugar na Divisão Aspirantes

** No Ranking Geral de entidades da Classe Sub 11 Principal, a equipe Kuse Dojô conquistou a terceira colocação no masculino entre 77 equipes.





Classe sub-13:

Yasmin Vaz de Freitas - Quinto Lugar na Divisão Principal

Letícia da Cruz Amado - Sétimo Lugar na Divisão Principal

Alexia da Cruz Amado - Sétimo Lugar na Divisão Principal

Isabelle Salesbrão - Participação na Divisão Principal





Classe sub-15:

João Balestro - Vice Campeão na Divisão Aspirantes

Benjamim Brognoli - Quinto Lugar na Divisão Aspirantes

Ágatha Vaz Telles - Sétimo Lugar na Divisão Principal

Alisson Leite - Participação na Divisão Principal