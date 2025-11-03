Carpini projeta reta final do Juventude e mantém esperança na luta contra o rebaixamento

Juventude enfrenta o Sport nesta quarta-feira (5), após a derrota para o Palmeiras. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude terá sete jogos pela frente para tentar uma reação que parece cada vez mais difícil no Campeonato Brasileiro. Com 21 pontos ainda em disputa, o time alviverde precisa de uma reviravolta significativa na tabela para deixar a zona do rebaixamento, onde permanece sem conseguir se aproximar dos concorrentes diretos.

A situação exige não apenas vitórias, mas também uma mudança de postura e desempenho nas partidas decisivas que restam. Nesta semana, o desafio será duplo e longe de casa. O Juventude encara o Sport e o Vasco, dois confrontos fora de Caxias do Sul que podem definir o rumo da equipe na reta final da competição.

A comissão técnica trabalha para ajustar o time e recuperar a confiança do grupo, ciente de que cada ponto será crucial na luta pela permanência na Série A.

— Só a matemática, sem a performance, sem a entrega, sem a organização, sem a coragem deles de enfrentar uma equipe do tamanho do Palmeiras de igual para igual, eu acho que não seria possível a gente ainda seguir sonhando com esse objetivo — analisou o técnico Thiago Carpini.

Com sete rodadas ainda por disputar no Campeonato Brasileiro, o Juventude enfrenta uma missão complicada para escapar do rebaixamento. A equipe está a sete pontos de distância do Santos, o primeiro time fora da zona da descenso, e precisará de uma sequência positiva nas próximas partidas para tentar reverter o cenário e garantir a permanência na Série A.

— Não é demagogia, não é da boca para fora. A gente sonha sim, na 38ª rodada, porque algumas dessas equipes, como o Santos, que já frequentou o Z-4, o Inter ainda não, o Bragantino ainda não, e vem numa sequência difícil, de alguns jogos onde o resultado não está acontecendo. E aí entra uma questão anímica de quem nunca viveu essa parte de baixo da tabela e está entrando no momento crucial — analisou Carpini, que completou:

— Eu já vivi isso também ano passado no Vitória, o próprio Juventude escapou na última rodada. Você vê que há duas rodadas a gente fazia um comparativo com 2024, e duas equipes, por exemplo, Criciúma e Athletico-PR, que tinha 36, 37 pontos, terminaram rebaixadas, e o trabalho, por exemplo, que eu estava do Vitória, a gente ainda estava na zona nesse momento, e terminamos ali na Sul-Americana. Então, é seguir acreditando, lutando, e o que dá embasamento.

Jogos finais do Juventude